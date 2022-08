Carlos Zimerman: “Lorenzatti debería saber que la salud también es un Derecho Humano”

Cuando leí que el Doctor Ricardo Lorenzatti disertó sobre el rol de la justicia en los delitos de lesa humanidad, y el énfasis que hace del rol de la justicia en el prestigio que Argentina ¿tiene? a nivel internacional, haciendo casi únicos responsables a los jueces de ese supuesto prestigio, se me ocurrió escribir estas líneas por algunas razones que voy a poner a consideración de los lectores:

En primer término no coincido en absoluto en atribuirle los laureles al rol de los jueces.

Lorenzetti dijo: “ para consolidar un fuerte diseño institucional que permita el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad fue también muy significativo el rol de jueces y juezas en la materia. “Argentina tiene un gran prestigio internacional en materia de derechos humanos gracias a esta labor de jueces y juezas”.

Quiero recordarle al Doctor Lorenzetti que el juzgamiento a las juntas militares, en épocas en donde muchos de los que hoy hablan estaban escondidos, muertos de miedo por el poder residual que aún tenían los militares, fue obra exclusiva del Doctor Raúl Alfonsín y de quienes en los albores del resurgimiento democrático argentino, pusieron lo que había que poner para que hoy podamos gozar de la democracia que tenemos, que si bien es “renga”, como supo decir Alfonsín, es la que hoy nos permite poder tener al menos la libertad de expresarnos y manifestarnos, entre otras bondades del sistema.

Decir que el prestigio argentino es gracias a la labor de los jueces es minimizar el enorme rol de un presidente absolutamente comprometido con las instituciones y la República, como lo tuvo en su momento el Doctor Raúl Ricardo Alfonsín.





También me gustaría recordarle al Doctor Lorenzetti qué hay muchos delitos que atentan contra los Derechos Humanos. Que cuando una persona no puede acceder a un servicio de salud digno, la vida de esa persona queda en manos de los mercaderes que solo saben hacer negociados con el dolor de los Argentinos. El acceso a la salud es sin duda un Derecho Humano fundamental, y la justicia debería actuar y por sobre todo juzgar a los inmorales que no tienen reparos en hacer negocios oscuros en la materia.

No se puede hablar de Derechos Humanos en un único contexto, hay que tener una mirada muchos más amplia y saber que muchos de los responsables de que hoy esos derechos se violen, son los que hasta se dan el lujo de disertar y dar consejos y opiniones sin que esos consejos y opiniones sean avalados por actitudes personales en la misma dirección.

Sin querer extenderme mucho en el tema, a modo de cierre también le quiero recordar al Doctor Lorenzetti que el intento por el manejo de los medios y la prensa es otra violación a los Derechos Humanos.

Queda mucho por hacer en materia de Derechos Humanos en Argentina, no coincido en absoluto que un país que tiene niños desnutridos y con hambre, y un 50% de su población con niveles de pobreza alarmantes, cuando están todos los recursos al alcance de los gobernantes para que ello no suceda, pueda tener prestigio internacional.

El análisis hecho por Lorenzetti es simplista y subjetivo, y de no ser por el rol que tiene, ni siquiera deberían ser tomados en consideración.

El mundo no está pendiente de Argentina, y dudo mucho que el país goce de algún tipo de prestigio como del que habla el Doctor Lorenzetti, si algo saben en el mundo de nuestro país, tenga la seguridad Doctor Lorenzetti, son los terribles niveles de corrupción de los actuales políticos y jueces, quizá los verdaderos responsables de mucho de los males que hoy nos toca vivir y de la carencia de algunos Derechos Humanos fundamentales, los que seguramente ningún prestigio nos da a nivel internacional.