Silvina Luna rompió el silencio y contó cómo se enteró que Fernando Gago le fue infiel: “Cuando lo vi quedé muda”

Parece que la lista de infidelidades por parte de Fernando Gago no tiene un fin. Luego de que Mica Vázquez hablar de su experiencia en medio de un programa radial, varias figuras del mundo del espectáculo comenzaron a hablar sobre su propia experiencia, y entre ellas se destacó Silvina Luna, quien no dejó ningún detalle por fuera.





Durante la emisión de este martes de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, la modelo habló sobre cómo se enteró de que el ex futbolista la estaba engañando con otra celebridad mientras se encontraba mirando ShowMatch, desde la comodidad de su casa. “Estaba con mi mamá y cuando lo vi quedé muda”, explicó al panel del ciclo de América TV.

Al revelar cómo ocurrió la situación, una de las angelitas del programa reveló que una conocida de Silvina Luna le comentó que el ex deportista decidió viajar hacia Rosario y, alrededor de las 3 de la mañana, le explicó lo ocurrido en un intento de salvar la relación. “Vos le diste otra oportunidad”, acotó la misma panelista.

Por otra parte, también recordó que, luego de que terminara su relación con él, este volvió a salir con Mica Vázquez. Y, tiempo más tarde, la actriz se enteró que Fernando Gago la estaba engañando con Gisela Dulko desde hace bastantes meses.

“Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”, había explicado en su momento Mica Vázquez acerca de su lado de la historia que vivió con el ex futbolista y la modelo hace varios años atrás.

Fuente: la100.cienradios.com