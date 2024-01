La íntima confesión de Pampita sobre Roberto García Moritán

Tras unas espectaculares vacaciones en México donde celebró su cumpleaños, Carolina 'Pampita' Ardohain regresó a Buenos Aires para estar presente en la gran final del Bailando 2023, en la cual resultó campeona Tuli Acosta. Horas antes, dio una entrevista exclusiva a Intrusos, el ciclo de América Tv.



Al verla en el móvil, Flor de la V la elogió como siempre y resaltó su bello cutis. Luego, le preguntó cuáles eran sus “tips de belleza”. "¿Qué es lo que te hacés? Mira esa piel, cómo brilla”, le dijo la conductora. “No pasa el tiempo para esta mujer”, sumó Karina Iavícoli, una de las panelistas del programa.



A la hora de revelar sus secretos, Pampita no dudó en contar todo: "Trabajar mucho, hacer cosas que te diviertan, tomar colágeno...". Además, confesó que se atiende con los mejores profesionales: "Y voy a mi centro de estética que me hacen un montón de mimos y me mantienen regia”.



Entonces, Guido Záffora acotó: "Y Moritán, estás enamoradísima. Entre risas, Pampita contestó: "Por supuesto, me tiene re bien atendida... La piel, la piel". El comentario de la modelo no pasó desapercibido y todos se rieron de la picante confesión que involucraba a Roberto García Moritán, su esposo.

FUente: Paparazzi