Lali Espósito reavivó la polémica con Milei: “Hay gente que se apropia de la palabra libertad y la usa mal”

Desde las elecciones primarias del año pasado, Lali Espósito dejó en claro que no comparte el pensamiento político del ahora presidente Javier Milei. Los cruces entre ellos fueron en ascenso y el mandatario llegó a apodarla “Lali Depósito” en una entrevista.



Tras algunas semanas de una tensa calma, la cantante reavivó la polémica al dar una devolución en Factor X, reality de la tv española donde es jurado.

Al cierre de la presentación de un dúo de hombres, la intérprete de “Disciplina” lanzó una indirecta contra el jefe de Estado. “Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este”, comenzó comentándoles a los concursantes.

“Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’”, disparó sin filtro.

Por último, cerró contundente en lo que pareció ser un mensaje con un claro remitente: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

Fuente: TN