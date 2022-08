Inseguridad vial: Muriel vive en otra sintonía

Sin lugar a dudas que vive Jorge Muriel en otra sintonía, o bien la incapacidad para estar al frente de un cargo que le queda muy grande lo obliga a decir algo absolutamente fuera de la realidad. El tránsito en Rafaela es caótico y las consecuencias a la incapacidad de los funcionarios municipales para enderezar la realidad es manifiesta. Las palabras de Jorge Muriel, dichas al Diario La Opinión, son un claro ejemplo de la incapacidad.

Luego de la aprobación de la Ordenanza que declara la Emergencia en Seguridad Vial por parte del Concejo Municipal, el secretario de Gobierno y Participación de la Municipalidad, Jorge Muriel, evaluó la sesión que se desarrolló el jueves.

El funcionario explicó que esta normativa posibilitará “incorporar vehículos, personal, alcoholímetros, celulares inteligentes, impresoras para labrar actas, cámaras para hacer fotomultas”.

Con respecto a las críticas que se expresaron durante la sesión, dijo que “lo más importante es la sanción de Ordenanza, la herramienta que necesitamos, y por eso la solicitamos. Las críticas molestan cuando no tienen sentido o fundamento”.

“Se discute solamente por la oposición y no se valora todo lo que se está haciendo para generar políticas que pueden ayudar en este momento. Son críticas relacionadas al año electoral 2023”, argumentó Muriel.

Sobre el voto negativo de Ceferino Mondino al proyecto, expresó que “las declaraciones del concejal me parecieron desacertadas porque no estuvo el día que presentamos los resultados del Observatorio. Allí marcamos el creciente número de accidentes, y eso nos obligaba a tener una herramienta que nos posibilite, en lo administrativo, la compra de elementos para trabajar en la temática. Además, se maneja con datos erróneos que no sé de dónde los extrae”.

Por otro lado, analizó las declaraciones de Lisandro Mársico y señaló que “hace su show como siempre, y critica al Intendente diciendo que la gestión fracasó, cuando el tránsito es un problema a nivel mundial. Y si miramos el uso del casco, marca que una política sostenida de 2012 hasta ahora, incrementó su utilización en casi 8 puntos”.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

El Secretario volvió a insistir en la importancia de las conductas individuales: “Hay una responsabilidad que está fallando. Nosotros como Estado seguimos trabajando. Reitero, no alcanza. Por eso generamos herramientas. Nada alcanza si no tenemos en cuenta la responsabilidad de cada conductor”. Asimismo, remarcó: “Hay un sector de los concejales que solo le interesa la crítica. Nosotros seguimos adelante con nuestra política de seguridad vial, que es a largo plazo porque el objetivo es plantar una semilla para que esto se sostenga en el tiempo”. Finalmente, valoró la importancia de “trabajar todos los días, porque así se construye el futuro y la ciudad que queremos".

Con información de La Opinión