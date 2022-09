Aseguran que Wanda Nara se reunión con David Beckham en Miami por el futuro de Mauro Icardi

Wanda Nara viajó a Miami con la excusa de abrir su primera tienda de cosméticos en la gran potencia norteamericana pero al parecer la apertura de local, las fiestas y las cenas no fue lo único que hizo en la gran ciudad estadounidense sino que se reunió con el dueño de un club de la zona para discutir el futuro de su marido, Mauro Icardi.

No es ninguna novedad que Icardi está atravesando un mal momento en el PSG, no se lleva bien con Leo Messi, no está jugando los partidos y empezó a formar parte de la “reserva” del club por así decirlo, esto sumado a todos los escándalos que atravesó en este último tiempo hacen su futuro en el club francés complejo.

Nara, al ser su representante, está buscando la mejor opción para él y para el futuro de sus hijos. Al parecer la rubia se encontró con David Beckham, jugador inglés retirado pero dueño y presidente del Inter Miami CF.

Un club que tiene muy pocos años de vida ya que fue fundado en el año 2018, parece ser que la empresaria estaría interesada en que Icardi forme parte del plantel del club y dejó en claro todos los intereses de su familia para poder ir a trabajar al país. El club ya cuenta con algunas grandes figuras, como es el caso de Gonalo Higuaín pero “el club desea tener adquisiciones jóvenes para darle más fuerza”, convirtiéndose en un gran destino para los Nara-Icardi.

La temporada de pases está por terminar y todavía no se sabe dónde va a terminar Mauro, en un momento se creía que iba a ir a un club de Turquía pero el panorama todavía es incierto. Ante la posible noticia de que se vaya a jugar a Estados Unidos, Yanina Latorre, que está muy familiarizada con este ambiente no dudó en reaccionar de manera tajante a esta idea: “Es terminarle la carrera a los 29 años”.

