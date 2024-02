Santiago del Moro y el llanto sin control al recordar a una exparticipante de Gran Hermano

Santiago del Moro está nuevamente al frente de Gran Hermano. En el día de los enamorados, mostraron los amores que se formaron a lo largo del reality y uno de ellos fue el de Silvina Luna y el conductor no pudo evitar quebrar en llanto.

Del primero al último Gran Hermano, en cada uno de ellos estuvieron presentes historias de amor que marcaron en el reaity. Algunas siguieron fuero de la casa y prosperaron, otros solo duraron un pequeño tiempo. Uno de ellos fue el de la actriz que murió en agosto del 2023.

Santiago del Moro se quebró al ver a Silvina Luna

En el día de los enamorados, compartieron un video recordando a las distintas parejas que pasaron por Gran Hermano. En uno de ellos estuvo presente Silvina Luna con Pablo Heredia, cuando ella le confiesa que le gustaba.

Con esa tierna imagen que recordaron, Santiago del Moro no pudo evitar quebrar en llanto. El conductor de Gran Hermano le pidió al público presente que le den tiempo y silencio para explicar por que se quebró al ver a la actriz.

"Me emocioné al ver a Silvina Luna. Ella tiene que ver con la historia del programa", expresó el conductor. "Tengo tantas cosas para decir y es la emoción y que fluya como en este caso. Me emocioné hace un rato y ahora cuando al veo. No lo puedo creer", cerró Santiago del Moro entre lagrimas.

Fuente: caras.perfil.com