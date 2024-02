Will Smith fue parte de uno de los descubrimientos más insólitos de la naturaleza

En las últimas horas, hubo un importante descubrimiento en la región de Bameno, ubicada en la Amazonia ecuatoriana, donde encontraron a la serpiente más grande del mundo, con dimensiones nunca antes vistas, y el reconocido actor Will Smith colaboró con el hallazgo.



Todo ocurrió durante el rodaje de la serie Pole to Pole with Will Smith, la cual se estrenará próximamente por Disney+, los investigadores descubrieron a la serpiente durante una expedición liderada por el profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland.



Según un reporte de ‘IFL Science’, El experto y su equipo, acompañados por el protagonista de Hombres de Negro, fueron invitados por el pueblo Huaorani para explorar la región y tomar muestras de una población de anacondas en el oriente de Ecuador.

En ese marco, durante una expedición en canoa por el sistema fluvial, encontraron una anaconda hembra de 6,3 metros de largo, la cual difiere genéticamente en un 5,5 % de la especie Eunectes murinus, conocida como la anaconda del sur.

Según detalló el profesor a cargo de la investigación, se trata de un descubrimiento histórico, teniendo en cuenta que representa a una nueva especie, denominada Eunectes akayima o anaconda verde del norte, que divergió de la Eunectes murinus hace aproximadamente 10 millones de años.

Por otro lado, aseguraron que la situación no generó incomodidad con Will Smith, que no lo dudó y se lanzó al lago en cuestión para capturar anacondas. A su vez, en el reporte de ‘IFL Science’, Fry aseguró que estaba sorprendido con la disposición del actor y todo el equipo de rodaje en pleno descubrimiento.

Fuente: Pronto