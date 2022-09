Pablo Prigioni encendió el debate: “Mientras yo esté en la Selección, no habrá nacionalizados”

None

Pablo Prigioni, entrenador de la Selección argentina de básquet que se consagró campeona de la AmeriCup frente a Brasil, se refirió al sentido de pertenencia y rechazó la posibilidad de nacionalizar jugadores extranjeros.

“Mientras yo esté en la Selección, no habrá nacionalizados. Ni siquiera un integrante del staff de otro país. Prefiero perder con gente nuestra que intentar ganar con una persona que no sea argentina”, aseguró Prigioni en diálogo con Básquet Plus.

Para mí la Selección es lo más puro que hay ya que tenemos nuestras competencias de clubes para competir con gente de todo el mundo y me parece fantástico. No estoy en contra de quienes lo hacen, sino de la regla. No creo que Lorenzo Brown sienta la camiseta española como Sergio Llull o Rudy Fernández. Ahí se acaba la discusión”, remarcó el entrenador de 45 años al hablar sobre los nacionalizados.

Brown, nacido de Georgia, Estados Unidos, fue una pieza clave del equipo español que ganó en Berlín por 88-76 el Eurobasket el domingo en la final disputada contra Francia.

El también asistente técnico de los Minnesota Timberwolves de la NBA comentó que, en su opinión, “no tiene sentido” y que, si no se gana con los nacionales, se trata de “trabajar más duro en las formativas”.

Prigioni, sobre su reciente conquista de la Americup con la Selección argentina

Por otra parte, Prigioni explicó cómo se dio su llegada para ser el entrenador de la Selección argentina: “Recibí un fuerte apoyo de la Confederación, de Gonzalo (García), de Leo (Gutiérrez), cuando hablé con ellos, de mi familia, de los jugadores del equipo y de los Timberwolves, que era clave que ellos me autorizaran”.

“Fue realmente un fuerte empujón el que ellos me dieron, diciéndome que para la franquicia era un orgullo que yo pudiera representar a la institución en competencias internacionales siendo el seleccionador de mi país. Eso fue determinante”, destacó.

Por último, Prigioni fue consultado por qué estilo quiere darle al básquet de la Selección y el entrenador señaló: “Estamos a una semana recién de Brasil y muchas cosas acá en Minneapolis, pero en el tema juego un poco es lo que hicimos en Brasil, pero con más tiempo de trabajo y más enfocados en lo que puedan ser algunos equipos europeos que nos toque enfrentar. En líneas generales, lo que se vio en Recife, pero a la mejor versión posible”.

Fuente: TN