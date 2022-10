Martes a puro fútbol: continúa la Liga Profesional y hay acción en la Champions League con Barcelona-Inter

Hoy será una martes a puro fútbol ya que habrá acción en la Argentina y Europa con algunos grandes partidos. La Liga Profesional sigue su curso casi sin descanso y se podrá disfrutar de cinco partidos entre los que se destacan Godoy Cruz-San Lorenzo. Además, después de 20 días regresa la Champions League con el choque principal entre el Barcelona y el Inter de Lautaro Marínez.

Inter vs. Barcelona, por la Champions League: hora y TV

Inter de Italia, con Joaquín Correa y Lautaro Martínez en duda, recibirá esta tardeal Barcelona de España en el partido destacado del inicio de la tercera fecha de la Liga de Campeones de Europa. El partido, correspondiente al Grupo C, se disputará desde las 16 en el estadio San Siro de Milán y será transmitido por Fox Sports y Star+.

En Inter, Lautaro Martínez está en duda por una sobrecarga muscular pero sí estará el tucumano Joaquín Correa para recibir al poderoso Barcelona de Xavi Hernández y el goleador polaco Robert Lewandowski.

Ambos equipos sumaron 3 puntos en las primeras dos fechas y necesitan la victoria ya que es posible que Bayern Múnich, líder con puntaje ideal, estire la distancia en su visita a República Checa ante el débil Viktoria Plzen.

San Lorenzo vs. Godoy Cruz: hora y TV

San Lorenzo se presentará este martes en Mendoza para visitar a Godoy Cruz por la 23ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con el envión anímico del clásico ganado a Huracán, que significó su vuelta a la victoria después de seis partidos.

El encuentro en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia cuyana comenzará a las 16.30 con el arbitraje de Silvio Trucco y transmisión de ESPN Premium.

San Lorenzo viajará a Mendoza con dos bajas significativas: la del capitán Federico Gattoni, quien sumó cinco tarjetas amarillas, y la del mediocampista Jalil Elías, preservado por un traumatismo de cráneo que sufrió en el clásico.

Godoy Cruz lleva seis partidos sin triunfos entre la LPF y la Copa Argentina, de la que resultó eliminado la semana pasada tras caer con Banfield en los penales.

El historial de Primera División arroja una diferencia de 5 partidos en favor de San Lorenzo (11 victorias, 7 empates y 6 derrotas en 24 enfrentamientos).

Todos los partidos del martes

Liga Profesional

14.00 / Aldosivi vs Barracas Central / TNT Sports

16.30 / Godoy cruz vs. San Lorenzo / ESPN Premium

16.30 / Newell’s vs. Arsenal / TNT Sports

19.00 / Sarmiento vs. Tigre / ESPN Premium y TV Pública

21.00 / Vélez vs. Banfield / TNT Sports

Champions League

13.45 / Bayern Múnich-Viktoria Plzen / ESPN

13.45 / Olympique de Marsella-Sporting / Fox Sports

16.00 / Liverpool-Rangers / ESPN 2

16.00 / Ajax-Napoli / Fox Sports 2

16.00 / Porto-Bayer Leverkusen / Fox Sports 3

16.00 / Brujas-Atlético de Madrid / ESPN

16.00 / Inter-Barcelona / Fox Sports

16.00 / Eintracht Frankfurt-Tottenham / ESPN 3

Fuente: TN