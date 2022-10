«Me da vergüenza»: Elisa Carrió opinó sobre el ataque de Manes a Mauricio Macri

Elisa Carrió volvió a tener notoriedad pública en medio de la interna que hay entre la Unión Cívica Radical y el PRO, mejor dicho, entre Facundo Manes y el macrismo. El médico neurocientífico cruzó al ex Presidente y desencadena en un nuevo pleito interno en la coalición opositora que ya viene acumulando varios rounds.

La ex diputada, como era de esperar, no se quedó en silencio. Al igual que la mayoría de Juntos por el Cambio, desaprobó al legislador radical: “Hay disputas por elecciones, me da vergüenza el oportunismo de estar pensando en 2023 cuando las cosas más graves están sucediendo hoy”, indicó una de las más destacadas voces opositoras.

“Perdimos esa capacidad de mirar el presente, hacerlo objetivo y vivirlo. Lo individual da vergüenza. Querer individualizarse en un momento colectivo da vergüenza. No estás representando el dolor y la incertidumbre de millones de argentinos sin dirección», agregó la indignada exlegisladora por las discusiones intrascendentes dentro de la política.

La misma Elisa Carrió quiso instalar uno de los problemas que más le preocupan y la tiene en alerta que son las reservas del BCRA: “Las exportaciones le costaron al Banco Central, que la situación es muy endeble. No van a entrar dólares, el banco no está comprando y la situación es dramática para los hogares porque todo aumenta”, observó en Radio Mitre.

La disputa dentro de la fuerza que pertenece, Juntos por el Cambio, la llevó a ir más profundo de la política. Vislumbró una dirigencia con poco acercamiento a los verdaderos malestares sociales y económicos: “Estamos en un punto en que no hay una propuesta. Los tremendos errores cometidos por toda la política económica e institucional, nos llevan a un derrotero donde por lo menos no vemos salida”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com