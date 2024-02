Ley ómnibus: Diputados pasó a cuarto intermedio hasta el hoy a las 12

Luego de 11 horas de debate de la ley ómnibus, la Cámara de Diputados votó a favor de pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 12. Aún quedan más de 140 oradores. Durante la jornada, oficialismo y oposición cruzaron críticas por el dictamen. Afuera, la Policía reprimió a los manifestantes.



Pasadas las 21.30, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, pidió votar una moción para levantar la sesión hasta mañana a mediodía, ante la extensión en la lista de oradores que aún quedan por hablar.

Desde Unión por la Patria cuestionaron el pedido. “Nosotros estamos para continuar esta sesión”, dijo Germán Martínez, presidente del bloque. Y aprovecharon para cuestionar que, luego de 11 horas de sesión, aún no habían recibido el dictamen impreso.



"No está la ley impresa. No sabemos que estamos discutiendo", se quejó el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Minutos antes, por redes sociales, el legislador criticó la decisión: "Después de 11 hs de sesión, no aparece el dictamen de mayoría y como no sabemos que Ley estamos discutiendo, se suspende la sesión hasta mañana. Nunca visto!".

Luego de ser aprobada la moción, los diputados abandonaron la cámara baja. La sesión será retomada a mediodía, cuando quedan aún más de 140 oradores.

A la salida, Ritondo dialogó con C5N y adelantó que de extenderse la sesión este jueves podrían volver a votar otro cuarto intermedio hasta el viernes. "Si no se llega (a votar), sí", afirmó.

Para poder avanzar con la llamada "Ley ómnibus" el libertario Javier Milei negoció con legisladores de otras bancadas y aceptó eliminar el capítulo fiscal de la propuesta original, la fórmula jubilatoria, la reforma de Ganancias y una serie de empresas de la lista de privatizaciones que generaba discrepancias con gobernadores y con la oposición.



Diputados debatió 11 horas, entre chicanas y fuertes acusaciones

El oficialismo alcanzó el quórum esta mañana con acuerdos con aliados del PRO y parte de la UCR para que su propuesta prospere, pero aún existen discrepancias sobre temas como privatizaciones, coparticipación a provincias y facultades delegadas.

"Estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la historia Argentina. Tenemos un 45% de pobres, un 10% de indigentes, el 60% de los niños en la Argentina son pobres. La verdad que me sorprende encontrar Diputados que digan que no hay crisis y no hay emergencia con semejantes números. Ese es el fundamento principal por el cual es presidente Javier Milei, el más votado de la historia Argentina, está reclamando esta delegación legislativa", dijo el diputado de La Libertad Avanza, José Mayoraz.



A su turno, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, se refirió a los cambios que se le realizaron al proyecto original, a partir de las propuestas de la "oposición dialoguista". "Nadie sabe con claridad qué es este texto legal. No tiene mucho que ver con el que llegó del Ejecutivo porque el que tratamos hoy es el resultado de un trabajo brutal, solidario y cooperativo de bloques como el nuestro que tuvieron que lidiar de las extorsiones para construir una opción razonable, equilibrada y justa", dijo.

Facundo Manes, diputado de la UCR, se distanció de la postura de De Loredo y anticipó que, en particular, votará en contra de varios puntos de la ley. "A los que quieren imponer dogmas irreales e ideas fanáticas y quieren facultades extraordinarias, no cuenten con nosotros para facultades extraordinarias", dijo en referencia a uno de los artículos más cuestionados de la ley Bases.



Por su parte, el opositor Carlos Heller de Unión por la Patria dijo que "esto no se puede aprobar (por la ley), por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total, en general y en particular porque no hay cosas rescatables. El contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de los y las argentinas".

Luego de anticipar el rechazo a la ley, el diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, manifestó la buena voluntad de la oposición para discutir reformas y le propuso al presidente "un plan B" a la ley ómnibus: eliminar exenciones impositivas a las grandes empresas para recaudar 4 puntos del PBI. Se trata de la "separata" enviada con el Presupuesto 2024 por el gobierno anterior que nunca fue debatido.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo cuestionó a quienes apoyaran el proyecto con la excusa de darle herramientas al gobierno. "No van a votar porque son responsables, la única actitud responsable frente a este Gobierno es enfrentarlo con toda la fuerza que tengamos en el recinto y en las calles. Van a votar esta ley porque, como le dijera Myriam Bregman a Milei, son todos gatitos del poder económico y porque se los pide el FMI", disparó.

Tensión afuera del Congreso entre la Policía y manifestantes

Mientras adentro del Congreso se debatía la ley, afuera del edificio se produjeron disturbios entre manifestantes que se oponen al proyecto y la policía, que intentó impedir el bloqueo de las calles.

La Gendarmería avanzó sobre un grupo de manifestantes que habían cortado dos carriles de la Avenida Rivadavia para que vuelvan a la vereda. En primera instancia, no retrocedieron y los efectivos empujaron con sus escudos y sus bastones para cumplir con el protocolo anti piquetes y garantizar la circulación en la calle.



La Prefectura avanzó con dos camiones hidrantes sobre Rivadavia luego de despejar completamente la esquina de la calle Entre Ríos luego de una fuerte represión sobre las personas que estaban cortando la circulación del tránsito. De todas formas, la avenida quedó completamente ocupada, mayoritariamente por los cientos de efectivos que completaron el operativo.

Si la ley se aprueba en la cámara baja -un debate que probablemente se extenderá más allá del miércoles- se trasladará la próxima semana al Senado.

