ExpoRural de Rafaela: Corte de cintas con quienes apoyan este gobierno que destruye al campo

Hay cosas que realmente parecen inauditas. El protocolo en oportunidades no se entiende. En el corte de cintas de ayer, por estricto protocolo, el intendente Castellano cortó las cintas dando inicio a la 115 115° Expo Rural de Rafaela junto a la presidenta de la Rural, la señora Norma Bessone. Quizá los actores políticos en todos los ambitos tendrían que dejar del lado el protocolo estúpido y falso y ser más auténticos. Resulta casi hasta gracioso, que quien apoya abiertamente a este gobierno kirchnerista que tanto daño le está haciendo a la nación, sea uno de los encargados de inaugurar oficialmente una muestra que es todo un símbolo de trabajo, esfuerzo y sacrificio y que tanto le da al país. Hay que castigar a los "chupamedias" que tanto daño hacen. Seguramente, si se dejaran las formas de lado y se actuara con más espontaneidad y pensando en lo que sufre el productos por las políticos dañinas de este gobierno, las cosas serían mucho más favorables para los que trabajan y aportan y se castigaría a los demagogos que viven de lo ajeno y que lo único que hacen es robar para repartir migajas y vivir ellos mucho mejor.

Este viernes, y hasta el próximo lunes inclusive, la Sociedad Rural de Rafaela abre sus puertas al público para la 115° edición de su ExpoRural. Este será el primer año en donde se retomará plenamente el formato tradicional, aunque ya no con la fecha de agosto, sino en octubre, como se resolvió durante la pandemia. En este año, acompañando un fin de semana superlargo.

Estará disponible al público desde las 11 y hasta las 21, aunque se estima que el sector gastronómico podrá continuar algunos minutos más. La propuesta sumará espectáculos, charlas, capacitaciones, e incluso las actividades tradicionales agropecuarias convocarán a una importante cantidad de público.

Además de los preparativos, siguieron adelante este jueves la jura de animales de granja, donde se vieron ejemplares destacados en aves y conejos. También se lleva adelante el 101° Concurso de Vacas Lecheras, la contienda se puso muy interesante, entre los ocho animales presentados por tres cabañas: hasta el secundo ordeño, la ganadora era GAJC 4025 DELTA WORTH de Guillermo Miretti, con 351 litros. Del total de animales, 6 superaron los 300 litros.

CORTE DE CINTAS Y APERTURA AL PÚBLICO

Estuvieron presente la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, junto al diputado Nacional, Roberto Mirabella; y el intendente Municipal de Rafaela, Luis Castellano. Del mismo modo, autoridades provinciales y municipales, policiales, eclesiásticas y gremiales; directivos y socios de la institución; la subcomisión GAMA; representantes de ACHA, Centro Comercial Rafaela y la Región, CEPAR, UNRAF, UNL, IDESA, INTA, INTI, ACDICAR, UATRE, además de presidentes de Sociedades Rurales de la región.



Luego de la entrega del proyecto de declaración de interés de la muestra de parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tomó la palabra el directivo de la institución, Ariel Blatter.

“En cada espacio de esta Muestra se exponen animales, productos y servicios, pero sobre todo se exhibe con orgullo el trabajo, el resultado de mucho sacrificio y decididos esfuerzos para vencer las adversidades que enfrentamos todos los días”.



El Protesorero de la SRR sostuvo que “desde nuestro sector, jamás dejamos de aprender e innovar, para hacerlo mejor. Ejemplo de ello son las capacitaciones que hacemos aquí durante todo el año. Lo hacemos pensando que nuestra producción es absolutamente valiosa porque se convierte en los alimentos”, superando desafíos climáticos, pero también lo que impone el contexto económico y político.

“Sabemos lo que sembramos hoy, pero recién podremos, Dios mediante, cosecharlo en buenas condiciones en seis meses. En ganadería y lechería las decisiones productivas de hoy se ven reflejadas recién en un año o más si hablamos de genética”.

Blatter enfatizó “repetimos que es necesario un proyecto de país a largo plazo, un plan de desarrollo continuado y con objetivos claros como el que lograron nuestros abuelos cuando vinieron y ésto era solo llanura. Miremos la historia para aprender y no cometer los mismos errores, no para buscar culpables”.



“De esta difícil situación se sale si trabajamos todos como lo hicieron nuestros antepasados. El Estado en sus distintas gestiones debe encontrar en el campo un aliado y no un enemigo. El campo no especula, trabaja. El campo no trasnocha, madruga. El campo no derrocha, reinvierte. Creo que estamos a tiempo de dar vuelta esta parte de la historia. Pensemos primero en la Patria y en nuestros hijos”, concluyó.

Con la apertura de cintas, a cargo de Norma Bessone y del Intendente Castellano, además de nuestro socio más joven, Constantino Alassia, se procedió al izamiento de la bandera, por parte de Juan José Felicia, referente de la Cabaña “La Magdalena”, la más antigua del país en raza Holando Argentino. También Juan Luis Sona, presidente de Long Automores SA y Gastón Perrone, coordinación de Hacienda de la Cooperativa Guillermo Lehmann.

Antes de iniciar el recorrido por el predio de las autoridades, fueron los héroes de las Islas Malvinas quienes entregaron una ofrenda floral en recuerdo de los caídos en ese territorio nacional.

AGENDA DE ESTE VIERNES

06:00 – 3er Ordeño del 101° Concurso Vacas Lecheras. Actividad presencial. Galpón CVL.

09:00 – Habilitación ingreso de público a la muestra con boletería. Comienzo de actividades institucionales.

09:00 – Granja Didáctica

09:00 – Admisión administrativa y fenotípica Raza Holando Argentino a Bozal y Raza Carne a Corral Actividad presencial. Predio SRR

09:00.- Recepción de Esc. Agrotécnicas. Inscripciones.

09:45 a 10:45. Taller técnico y de socialización. Temas técnicos: a) “Conocernos más para elegir mejor” . Adolescencia y Orientación Vocacional. Lic. en Psicología Ma Laura Cardoni. UCSE- DAR. b) “Conocer para cuidarnos:uso seguro de domisanitarios y fitosanitarios” Ing. Agr, (MSc) Alejandra Lutz . FCA – UNL. Socialización: momento de reflexión /inclusión/integración. Lugar: Carpa Auditorio – Pista Central

11:00 – Inicio Muestra Comercial.

11:00 “Casita de Té”- apertura atención al público hasta cierre de la Muestra

11:00 – 21º Olimpíadas Agrotécnicas, competencia por pruebas digitales, práctica y por postas.

11.30- ACTO DE APERTURA DE LA MUESTRA

12:00 – Recorrida de la Muestra con Autoridades

12:30 – Almuerzo Escuelas Agrotécnicas

13:15 – Almuerzo Agasajo de Autoridades

14:30 – Entrega premios Olimp. Agrotécnicas

15:00 – Grupo Zoolidario – Interacción con niños y adultos de capacidades diferentes. Pista Central-

16.00 – " La Sociedad Rural y el Niño” – 64º Concurso de Dibujo y Pintura.

16:00 – Shows musicales en vivo en el Paseo gastronómico.(variados)

18:00 – 4do Ordeño del 101° Concurso Vacas Lecheras. Actividad presencial. Galpón CVL.

19.00- “Germán Vega y la onda cuartetera”-música en vivo- Escenario Paseo Gastronómico

19.15- Conferencia de Prensa: Claudio Zuchovicki.Sala de Sesiones.Exclusivo periodistas.

19:45 Charla de Actualidad – Disertante. Claudio Zuchovicki. Tema: “Finanzas y Economía”

Lugar: Auditorio ExpoRural.

21:00 Cierre de la muestra comercial

Con información de Vía Rafaela