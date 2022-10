Javier Milei confesó por qué se postulará en el 2023

Javier Milei confesó por qué tomó la decisión de presentarse en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse el siguiente año. El líder de La Libertad Avanza volvió a repetir su intención de competir para ser el sucesor de Alberto Fernández. Su determinación tuvo un detrás de escena que provino de una reunión con un sindicalista. También agregó otras cuestiones que lo impulsaron a sumarse entre los aspirantes a llegar al poder.

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires ya hace tiempo asumió que se postulará como candidato a Presidente en 2023. Sin embargo nunca había explicado por qué se decidió a poner su nombre entre los posibles reemplazantes de Alberto Fernández. El economista se sinceró y develó qué situación lo convenció para competir el siguiente año.

«Uno de ellos fue una cena con Marcelo Peretta (uno de los líderes del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos) un sindicalista con perspectiva liberal. Él decidió llamar a sus hijos y les hizo poner una boleta de las elecciones presidenciales pasadas sobre la mesa. Una vez allí, me pregunta: ¿A dónde están las ideas de Milei acá?, ¿Quién representa las ideas de Milei?”, le comentó a José del Río en LN+.

Aseguró que la actitud del gremialista lo llevó a hacer un «click» sobre su visión de la política: «Eso me hizo entender que si vos no te metes en el barro, los políticos se te van a reír en la cara. Te dicen que te escuchan pero al final no te dan ni cinco de pelota. No podía quedarme haciendo nada«, agregó el especialista en economía. Anteriormente se mantenía reacio a sumarse a «la casta».

De todos modos no fue el único punto de inflexión. También observó cierto desprecio a su ideología que lo terminó de motivar a entrometerse en la política nacional: “Otro hecho importante que me llevó a querer ser presidente fue el avance de la censura sobre los liberales. Llegué a dudar sobre cómo íbamos a poder mantener nuestra capacidad de luchar una batalla cultural si nos lo estaban impidiendo de todas las maneras que podían”, remató Javier Milei.

