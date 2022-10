Patricia Bullrich anticipó qué rol cumplirá Mauricio Macri en 2023

Patricia Bullrich participó de la presentación de «Para qué«, libro que lanzó Mauricio Macri. La exministra de Seguridad dio su visión sobre el rol que cumplirá el fundador del PRO en 2023. Pronosticó que no será parte de las elecciones y que ocupará el papel de administrador y estratega por fuera de ser candidato.

La presidenta del PRO fue una de las invitadas especiales por Mauricio Macri ya que observó la presentación de la obra en primera fila a pocos asientos del protagonista. Además de Bullrich estuvieron: Mario Negri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Dietrich, Jorge Macri, Roberto García Moritán, Gabriela Michetti, contó NA.

La dirigente opositora no resguardó su pálpito sobre lo que hará el ex Presidente en 2023: «El rol que Mauricio cumpla en 2023 lo va a decidir él. La última vez señaló que todavía no estaba anotado para las PASO pero seguro va a cumplir la figura de aconsejar para no tropezar con la misma piedra«, expresó la exfuncionaria en el acto de presentación.

También admitió que no tuvo tiempo aún de leer el nuevo libro del exjefe de Estado, pero que sí lo estuvo leyendo superficialmente: “Habla de su vida, de como empezó a convertirse en líder, a ser figura en el fútbol. Siempre se caracterizó por hacer equipos y la insistencia en que eso suceda”, expuso la presunta precandidata a Presidenta el próximo año.

Patricia Bullrich lejos de expresar calma dentro de la coalición, fue por todo y remarcó que estará en las boletas de las PASO. No sólo que reivindicó una postura que hace algunos meses anticipó, sino que se consideró una posible vencedora y próxima mandataria: “Me estoy preparando a fondo. Voy a hacer cambios profundos en el país”, concluyó una de las favoritas del ex Presidente.

