Sergio Berni le apuntó al presidente y se aleja del Gobierno: «Alberto Es intrascendente»

Dentro del Frente de Todos hay muchos cruces internos que están perjudicando al Gobierno de cara a las elecciones del 2023. Entre los propios dirigentes del partido se critican y un fiel reflejo de ello son los dichos del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que arremetió contra el presidente Alberto Fernández una vez más.

«Uno juzga la gente por lo que hace y este Gobierno está lejos de hacer peronismo. Todos los días terminan con el motor de Argentina que es la clase media. Es producto de la movida social ascendente, clásico del peronismo. No generan esas condiciones», afirmó el funcionario. Seguido a esto, le remarcó al jefe de Estado que sus políticas están cada vez más alejadas de Juan Domingo Perón.

Sobre ello, Sergio Berni remarcó que «Perón jamás habló de planes sociales, siempre de clase trabajadora. Perón decía que los puestos nuestros no son administrativos, son de combate. Alberto es intrascendente. Estamos a la deriva. Es un gran error pensar en un frente electoral y no de Gobierno», explicó el ministro de Seguridad bonaerense.

Las elecciones 2023

Por otra parte, Sergio Berni sostuvo que «no hay objetivos solo ganar la elección». A raíz de esto, en LN+ le preguntaron acerca del próximo proceso electoral y respondió: «No entendieron para qué ganar la elección. No sé si pierden en elecciones, la gente está defraudada de este frente electoral. Están enojados con el Gobierno, pero todavía está la posibilidad de revertir esto. Lo veo difícil pero es posible», aseveró.

Respecto a su rol para ese momento, tampoco confía en que vaya a estar al frente de alguna lista, sino con más chances de alejarse. «El principal problema del Gobierno no es económico, es político. Cada vez estoy más afuera del Frente de Todos, no me molesta, pero el candidato lo definen ellos. Del kirchnerismo me fui, hubo una decisión de caminos. No son los mismos que conocí en Santa Cruz, donde teníamos otras bases«, concluyó.

* Para www.elintransigente.com