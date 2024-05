Corta la bocha: con Pullaro, docente que no trabaja, no cobra

Este viernes a la medianoche vence el plazo para que los docentes santafesinos que no adhirieron al paro del pasado miércoles 8, así como aquellos a los que no les correspondía trabajar ese día, completen la declaración jurada de prestación de servicios en el sitio del gobierno. El ministro de Educación, José Goity, dio los números preliminares y señaló que "el 41% del total de la docencia" había llenado el formulario hasta la tarde.

"Cuando nosotros iniciamos este proceso dijimos que queríamos ser serios, ecuánimes y justos. Trabajamos para eso: aquel docente y asistente escolar que prestó servicio y que consignó en su declaración jurada que lo hizo, no va a recibir ningún descuento. Aquellos que no lo hicieron, porque legítimamente adhirieron a una medida de fuerza, no van a recibir el día trabajado, por la simple y sencilla razón que no lo trabajaron", confirmó el titular de Educación.

La encargada de brindar los números, en una conferencia de prensa que se desarrolló en Casa de Gobierno, fue la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, quien aclaró que la posibilidad de firmar el formulario continúa vigente hasta las 23.59 de este viernes.

"Las declaraciones juradas que tenemos cargadas hasta el momento son 31.090, lo que representa un 41,63% del universo total. Si los dividimos por tipo de gestión, tenemos en oficial 17.323, y en privada 13.767", confirmó Bacolla, quien indicó que "hay una tendencia en ascenso, una dinámica de carga mucho más activa hoy que ayer, comparable con la del día 8".

Goity aclaró que estos "son números y no meras opiniones", porque "una percepción muchas veces es parcial". En ese sentido, aportó que el paro no fue similar en el conjunto de la provincia: "Nosotros tuvimos localidades en donde 100% de las escuelas estuvieron abiertas; departamentos que se acercan casi el 90% de escuelas abiertas. En Rosario y Santa Fe sí fue mayor el número de establecimientos cerrados, también por una inercia, porque hubo menos chicos en las escuelas".

Aseguró, asimismo, que "en gestión privada prácticamente no hubo acatamiento; fue sustancialmente menor". Y llamó a reflexionar y no hacer distinciones entre escuelas públicas y privadas, entre el barrio y el centro, entre aquellos sectores más vulnerables y aquellos sectores más acomodados. "Queremos un sistema educativo distinto y en eso estamos trabajando para que sea más transparente y equitativo", destacó.

Conducta "grave" de dirigentes

Goity, en tanto, se encargó de fustigar la conducta "grave" de parte de gremialistas rosarinos. "Hoy, dos dirigentes de Rosario, simularon o no, una carga de declaración jurada. Es decir, un dirigente gremial que dijo que estaba en Santa Fe el miércoles, firmó una declaración para probar que se podía fraguar o mentir", contó el ministro en la conferencia.



Este viernes por la mañana en la ciudad de sur, dos referentes de la docencia -uno de Amsafe y otro del Sadop- mostraron ante las cámaras de televisión cuando uno de ellos completaba la declaración jurada en vivo, a pesar de haber estado en Santa Fe para participar de la movilización.

"Primero quiero decir que es grave que un dirigente mienta, y segundo, que es una declaración jurada, que puede acceder alguien solo con su clave personal, es decir, no puede acceder cualquier persona o cualquier docente", aclaró Goity. Y añadió: "Entonces, que se promueva una mentira puede tener consecuencias porque, en definitiva, lo que se está mintiendo es una declaración jurada".

No obstante, Goity consideró que "eso no es ni siquiera lo más grave. A mí lo que más me preocupa, más allá de los aspectos legales, es que se supone que el conjunto de los docentes hacen eso. Y quiero asegurarles que los docentes no mienten, los docentes son veraces y nosotros respaldamos al conjunto de la docencia santafesina".

Paritaria abierta, pero sin fecha

Consultado sobre cuándo sería la próxima reunión con el magisterio, Goity manifestó que "la paritaria está abierta. Siempre consignamos esto porque justamente también en gran medida una medida de fuerza -o 13 como hemos tenido hasta ahora en el sector educativo-, no se justifican. Aún así nos vamos a volver a reunir, vamos a estar discutiendo y a tratar de llegar a un acuerdo para que las clases se regularicen, pero no tenemos fecha concretamente".

Los gremios sostuvieron que el acatamiento al paro fue del 90% en el caso de la docencia educación pública. "Justamente nosotros por esta cuestión de datos cruzados, opiniones, quisimos traer un poco de claridad con números concretos, que tienen que ver con declaraciones juradas y con un procedimiento que está validado, que es trazable y verificable", consideró.

Con respecto a si toda esta situación puede generar más tensión en la paritaria, Goity señaló: "No creo que esto la haga más tensa ¿Hay algo que pueda tensar más la paritaria que 13 paros? Después de 13 paros seguiremos hablando, discutiendo. Creo que, por el contrario, esto va a traer claridad y va a permitir discutir mejor. Esta medida beneficia el diálogo".

Sistema nominal y único

Bacolla explicó cómo es el procedimiento nominal de carga del formulario. "La declaración jurada la implementamos a través de un sistema que tiene el Ministerio de Educación que se llama Mi Legajo, que habitualmente usamos para casi todos los procesos que tienen que ver con movimientos de personal, como el de escalafonamiento. Se accede a través de la ID Ciudadana, que es un usuario único de identificación ciudadana de la provincia de Santa Fe, que se usa -por ejemplo- para descargar los recibos de sueldo".

"Es un sistema nominal y cuyo acceso es intransferible, o sea, se carga una única declaración jurada por agente. Es imposible que genere una otra declaración, o que se duplique la carga. En el caso de los agentes que prestan servicio en las escuelas de gestión oficial y de gestión privada, les permite la carga de una única declaración jurada", desarrolló.

Goity explicó que la asistencia del docente a las escuelas no se comprueba mediante un sistema biométrico con un horario de entrada y salida, como ocurre con los empleados de la administración central. "Por lo tanto, hay un mecanismo de regulación que apuesta a la responsabilidad de los docentes. La declaración jurada es la prestación efectiva de servicio y el docente que estuvo en una institución escolar, evidentemente, lo prestó", indicó.

Con información de El Litoral