«Esperamos un fallo justo»: Carlos Stornelli opinó sobre el veredicto que recibirá Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Carlos Stornelli ofreció su opinión sobre el veredicto que se aproxima en la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como acusada. El martes, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), se expedirá respecto a la culpabilidad o no de la vicepresidenta y otros 12 imputados. El fiscal sostuvo que espera «un fallo justo» y reconoció la labor de Diego Luciani.

Mañana se sabrá qué dictará la Justicia en la causa Obra Pública. La resolución toma relevancia porque está Cristina Kirchner como posible culpable. En ese marco opinó Carlos Stornelli: «El martes se va a dar una sentencia. Yo creo que todos esperamos una sentencia, más allá de los exabruptos por parte de muchas personas, esperamos un fallo justo«, sostuvo en LN+ con Luis Majul.

Seguidamente reconoció y valoró el trabajo que hizo el fiscal de la causa. La presentación de pruebas, su temple para sobreponerse a ataques políticos, entre otras cuestiones: «Luciani ha hecho su trabajo. Creo yo que ha hecho un gran trabajo. No voy a entrar en las pruebas porque no me corresponde. Ha representado muy bien al Ministerio Público», admitió.

También destacó a los jueces que tomarán protagonismo el próximo martes. Rescató, principalmente, el perfil que mantuvieron para no ser víctima de las amenazas: «Celebro que lo hagan para no dar lugar a estar uno sentado en un bar y que aparezca alguien diciendo que lo escuchó decir cualquier cosa. Es un fallo trascendente y tienen que tomar todos los recaudos», subrayó.

Por último explicó qué vivencias tiene un miembro del Ministerio Público cuando tiene que investigar o juzgar a un dirigente político: «Estos años me ha tocado vivir todo tipo de afrentas, persecuciones, persecución sobre mi familia, inteligencia sobre mi persona y mi familia, difamaciones, injurias. Padecí todo, menos lo que sufrió el fiscal Nisman, todo lo demás lo padecí yo«, concluyó.

