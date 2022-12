Cande Ruggeri defendió a su papá tras las críticas por cuestionar a Scaloni: “Él dejó todo por la Selección”

Cande Ruggeri, hija de Oscar “Cabezón” Ruggeri, usó su cuenta de Twitter para defender a su papá de los fanáticos de la Selección que lo insultaron por manifestarse en contra del equipo de Lionel Scaloni. Luego del triunfo argentino, muchos usuarios recordaron los dichos del campeón del mundo en México ‘86 contra el actual seleccionado.

Para hacer frente a las críticas, la influencer habló sobre el amor de su papá por la camiseta: “¡Mi papá dejo todo y más por la Selección! ¡Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta Selección como toda la Argentina! Dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones”.

Sin embargo, la modelo no logró calmar a los seguidores de la Scaloneta y recibió comentarios de todo tipo, la mayoría siguió cuestionando al cabezón. “Tu papá habló al pedo, por eso ahora la gente le responde… agua y ajo”, “Salir a defenderlo es confirmar aun más lo que hizo. Cuando criticaba sin parar porque la Selección no ganaba no saliste a decir nada y ahora que se come sus propias palabras lo querés reivindicar”, “¿Tu papá es ese mismo que pedía perder la semis con Colombia en la Copa América? Lo mejor de ser campeones es que ya no lo tenemos que escuchar más lucrar con el 86′”, “Ha tenido palabras muy desafortunadas sobre Scaloni y el equipo. Autocrítica no vendría mal”, le retrucaron los usuarios.

¿Por qué hay mucha gente criticando a Oscar Ruggeri?

En el programa de ESPN en el que participa el excampeón mundial, se armó un debate muy particular. El propio Ruggeri, opinó que era conveniente que Scaloni no fuera el entrenador argentino y que se “encarara un proyecto serio”. Si bien es cierto que eran muchas las voces que se habían alzado contra la designación de Scaloni por su inexperiencia, la voz que más repercusión generó indignación fue la del cabezón por no bancar a la Selección.

Estos comentarios fueron realizados con la gestión del técnico ya avanzada y en medio de la Copa América. En esa ocasión, Sebastián Domínguez y el Pollo Vignolo llegaron a decir que “era mejor no ganar la Copa y hacer las cosas mejor”.

Ruggeri también recibió mensajes de aliento: “Tu viejo es lo máximo. No hay que dar bola a la gente que dice bobadas, tu viejo puede decir lo que quiera. Él nos dio una gran alegría y está en el corazón de todos los argentinos”. Mientras que otros usuarios le aconsejaron a la joven que se quedara tranquila y disfrutara el triunfo de Argentina junto a su familia.

