“Todavía no me la compraste”: el reclamo del nene al que Susana Giménez le perdió una salamandra hace 18 años

En 2006, Susana Giménez protagonizó uno de sus tantos momentos icónicos cuando le perdió la mascota a un nene que visitó su programa. Aquella situación volvió a ser viral en las últimas horas porque, casi dos décadas más tarde, Guido Scardia, el chico que había ido al ciclo para presentar a su salamandra, reapareció en las redes y le hizo un reclamo a la diva.

Todo comenzó después de que @elejertictodelam tuiteara un clip para recordar la reacción de la conductora cuando el animal la mordió y luego se le escapó de las manos. “¡Agárrenla! ¡No llores, Guido! Mañana te compramos cuatro si querés, pero ahora la vamos a encontrar”, dijo Su cuando vio la desesperación y el llanto del pequeño invitado a su ciclo.

Al ver ese material nuevamente, Guido no pudo evitar volver a comentar y chicanear a Giménez. “¡Feliz cumple! Su, todavía no me compraste cuatro (salamadras)”, le puso con mucho humor a la gran estrella que esta noche celebrará sus 80 años. Además, el joven despejó todas las dudas y aclaró que aquel día la producción finalmente pudo hallar su mascota y devolvérsela.

Por otra parte, Susana adelantó cómo será el festejo de su cumpleaños en Punta del Este. La estrella explicó que tiene preparado algo importante. “Están haciendo de todo. No hay mucha gente invitada. Arman unas cositas, como siempre”, sostuvo.

Fuente: TN