Murió Pelé. O Rei ha muerto. Y el mundo llora a uno de los futbolistas más excepcionales que haya pisado una cancha de futbol en la historia. El astro brasileño falleció hoy en San Pablo luego de una larga batalla contra el cáncer, que lo mantuvo internado en un hospital desde el 29 de noviembre pasado.

a noticia conmovió al mundo en medio de los festejos de Navidad: este jueves 29 de diciembre, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, falleció a los 82 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon (estaba bajo tratamiento oncológico desde septiembre de 2021, cuando le extirparon un tumor). El estado de salud de O Rei había empeorado en las últimas horas, lo que provocó que en el estadio del Santos comenzarán a preparar su posible funeral. Finalmente, sus hijos, que se habían acercado al Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo para empezar a despedirse, confirmaron su muerte.

Más allá de la rivalidad que existe entre Argentina y Brasil, nadie puede dudar de que Pelé fue uno de los más grandes futbolistas de la historia, para muchos el mejor por encima de Diego Maradona y de Lionel Messi. Lo que es seguro es que marcó una época desde aquel estreno como adolescente tanto en el Santos como en la selección de Brasil.

Pelé nació el 23 de octubre de 1940, en Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais y debutó en la Primera División del conjunto Peixe en 1956, cuando estaba a 45 días antes de cumplir 16 años (ya formaba parte del club porque que durante un año había jugado categorías inferiores. Allí permaneció hasta 1974 y se convirtió en leyenda de la institución: es el máximo goleador de la historia del equipo paulista con 643 goles oficiales, la segunda mayor cifra en un mismo club.

Además, no paró de sumar trofeos y en total ganó 25 títulos con la camiseta del Santos: la Supercopa de Campeones Intercontinentales, dos Copas Intercontinental, dos Copas Libertadores, seis Brasileirãos, cuatro Torneos Río-São Paulo y diez Campeonatos Paulistas. Luego, antes de colgar los botines disputó dos temporadas en el New York Cosmos de la North American Soccer League (NASL) y ganó un título de liga.

.

En la seleccióm de Brssil también hizo historia desde muy joven. Con apenas 16 años, ocho meses y 17 días, el 7 de julio de 1957 se puso por primera vez la camiseta del Scratch, en Río de Janeiro, frente a la Selección Argentina. Fue por la séptima edición de la Copa Roca, que se disputó en 12 ocasiones entre 1914 y 1971 y cuyo trofeo llevaba el nombre del ex presidente Julio Argentino Roca.

Aquella tarde, unos 80.000 espectadores colmaron el estadio Maracaná para ver el partido que fue dirigido por el árbitro austriaco Erwin Hieger. A los 29 minutos del primer tiempo, la Argentina se puso en ventaja con un gol de Ángel Labruna. A pesar de su juventud y de ser la primera vez con la camiseta brasileña, Pelé se hizo notar.



A los 31 minutos del segundo tiempo convirtió el gol del empate. Y a pesar de que Gitano Juárez, dos minutos más tarde, adelantó otra vez al equipo celeste y blanco, fue el anuncio de que estaba destinado a dejar su huella en el fútbol mundial y en el Scratch: además de los tres mundiales (1958, 1962 y 1970), marcó 77 tantos en 91 partidos y es el máximo artillero junto a Neymar (lo alcanzó en Qatar).



Entre tantos éxitos, Pelé siempre sacó chapa de récord polémico: la FIFA y la RSSSF (Organización Internacional de Estadísticas) establecen que marcó un total de 767 tantos a lo largo de su carrera. Sin embargo, O Rei nunca estuvo de acuerdo con esa cifra y se autodefinió máximo goleador de todos los tiempos, con 1.283. De esta manera, en 1969 convirtió su gol número 1.000 frente al Vasco da Gama en el estadio Maracaná.



A su vez, el astro brasileño se puso por encima del delantero austríaco/checo, Josef Bican (805 goles considerados oficiales), por lo que el debate de quién ocupa el lugar de máximo goleador de la historia del fútbol continuará.

Sus Mundiales

En Suecia 1958 convirtió uno de los mejores goles de la historia de la Copa del Mundo en la final del certamen. El resultado de aquel partido fue 5-2 frente al equipo anfitrión. Luego de llegar a la selección como suplente y saltar a la fama con su primer título en la mayor, en 1959 el delantero jugó en diferentes clubes alternativos debido a su paso por el servicio militar.

Igual que Italia en los campeonatos de 1934 y 1938, Brasil se convirtió en el segundo país en ganar dos mundiales consecutivos, ya que en Chile 1962, el Rey gritó campeón, aunque se lesionó en fase de grupos. El tricampeonato para Pelé por Copa del Mundo llegó en 1970 y se convirtió en el futbolista con mayor cantidad de títulos en esta competencia.

Entre idas y vueltas, en 1974 se despidió de las canchas, pero un año más tarde el New York Cosmos lo fichó, aunque jugó hasta 1977, donde finalmente se retiró.

Con información de Olé