Aurélien Tchouaméni confesó que en el Real Madrid se habla de Kylian Mbappé

En el vestuario del Real Madrid se le empezó a dar entidad a los rumores que circulan sobre un posible arribo de Kylian Mbappé para la temporada 2024/2025. Así lo reflejó Aurélien Tchouaméni, compañero del delantero del París Saint-Germain en la Selección de Francia e integrante del conjunto que comanda Carlo Ancelotti.

”¿Mbappé al Real Madrid? No, él no me dijo nada. Y aunque me lo hubiera dicho, yo no te habría dicho nada”, dijo el futbolista en primera instancia en conversación con el Canal+ tras el partido que el Merengue le ganó 1 a 0 (con gol de Brahim Diaz) al Leipzig por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Sin embargo, Aurélien Tchouaméni confesó que en el seno del plantel del Real Madrid comentan los rumores que escuchan sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé sea su compañero: ”Los jugadores hablamos de ello en el vestuario porque es un tema importante. Esperamos que las cosas se calmen en las próximas semanas”.

Real Madrid y Kylian Mbappé mantienen diferencias en la confección del contrato

Medios de comunicación de Francia como Le Parisien y L’Equipe daban prácticamente por hecha la transferencia de Kylian Mbappé al Real Madrid. No obstante, en las últimas horas reportaron que el entorno del futbolista dio marcha atrás por considerar escaso el ofrecimiento realizado por parte de la directiva a cargo de Florentino Pérez.

Al parecer, desde la Casa Blanca alegaron que apenas podían arrimarse a la mitad del salario que en la actualidad percibe en el París Saint-Germain (el vínculo que vence a mediados del 2024 es por 72 millones por temporada). Además, se negaron al pedido de Fayza Lamari, madre y representante de Mbappé, de brindarle el mismo nivel de contrato que Vinícius y Jude Bellingham.

Fuente: bolavip