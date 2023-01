Alquileres y un nuevo golpe al bolsillo: inmobiliarias anticipan una suba récord en enero

El peso de la inflación desatada, y la presencia de la variación salarial en el coeficiente que determina la suba de los alquileres, harán de este cierre de año otra instancia dramática para los inquilinos de la Argentina. Ocurre que, exponen desde organizaciones del sector inmobiliario, el porcentaje de suba que habilita la ley vigente trepará a casi el 81 por ciento en el último tramo del mes y el principio de enero de 2023. Pero las malas perspectivas no concluyen ahí: los comercializadores anticipan un incremento mayor al 83 por ciento ya para la segunda mitad del mismo enero próximo.

Desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) indicaron a iProfesional que los aumentos siguen ascendiendo por ascensor a partir de una suba general de precios que pesa por el marco legal vigente. En la entidad señalan que la discusión para la eventual modificación de la ley de alquileres vigente recién se retomaría en marzo del año próximo. Hasta entonces, los incrementos serán el estadio dominante.

En el CPI señalan que la oferta de departamentos disponibles en el mercado locativo se redujo aún más en las últimas semanas. Y que prácticamente ya no se consiguen unidades de un ambiente, un tipo de inmueble que hasta el inicio del último trimestre de 2022 no ostentaba la etiqueta de escaso que sí identificaba a los PHs y las unidades de dos y tres ambientes.

En diálogo con iProfesional, Marta Liotto, titular del CPI, informó que el comienzo de enero de 2023 llegará con una suba promedio del 80,81 por ciento. Y que ese porcentaje escalará a 83,3 por ciento a partir del 15 del mismo mes, según el coeficiente establecido por el Banco Central (BCRA) para los ajustes anuales que fija la ley de alquileres actual.

Suba de alquileres: enero será dramático

"Para el final de la primera quincena de enero vamos a estar por encima del 83 por ciento. La inflación no cesa y las paritarias también inciden en el índice, por lo que estaremos en ese porcentaje. En el sector inmobiliario no sabemos cómo vamos a salir de esta situación dramática. Es una crisis muy grave", comentó la directiva.

"La gente apenas si está pudiendo pagar los alquileres. Por su parte, los propietarios reciben una plata que no les alcanza. La rentabilidad es insignificante. A eso tenemos que añadir una reducción cada vez mayor del stock de unidades disponibles. Hoy ya no se consiguen los monoambientes. Hay parejas que ya alquilan ese tipo de departamentos porque no hay más de dos y tres ambientes", agregó.

Liotto pronosticó un escenario aún más difícil para el primer trimestre del año próximo a partir de una potencial modificación de la ley vigente que recién se trataría en el regreso de las sesiones ordinarias. "El poder legislativo recién va a retomar sus actividades en marzo. Hoy transitamos un estado de abandono frente a un problema urgente que sufre toda la Argentina", aseguró la entrevistada.

"Por fortuna, la responsabilidad de los inquilinos no cambia y seguimos con el promedio histórico de morosidad. Esto es, del orden del 5 por ciento. La judicialización también continúa baja, en torno al 2 o 3 por ciento. En ese sentido, la situación todavía no ha cambiado. Pero la incertidumbre es total ante la suba fuerte y constante que ocurre cada mes", completó.

Alquileres: no se consiguen departamentos

Por estos días, en la base de las principales plataformas de comercialización de inmuebles el número de propiedades de 1, 2 y 3 ambientes que se ofrecen en alquiler en la geografía porteña se ubican por debajo de las 1.000 unidades. Se trata de una disponibilidad inédita por su escasez.

En la base de ZonaProp, iProfesional constató un stock apenas por encima de los 2.480 departamentos de esas características, pero con el detalle de al menos el 60 por ciento de lo que se ofrece corresponde exclusivamente al mercado de alquileres temporarios con foco en el turismo.

Precisamente el 40 por ciento restante aparece como la única porción disponible para quienes demandan un hogar por tiempo prolongado. Otra de las plataformas más utilizadas a la hora de buscar inmuebles es ArgenProp y en ese caso el derrumbe es todavía mayor: la disponibilidad de unidades de 1, 2 y 3 ambientes apenas si supera los 540 departamentos en toda Capital Federal.

En cuanto a los valores, ambos sitios publicitan monoambientes que promedian 45.000 pesos aunque con expensas que pueden alcanzar los 20.000. Las viviendas de dos ambientes, en cambio, parten de los 60.000 mientras que los tres ambientes inician en los 85.000.

Desde el sector de las inmobiliarias aseguraron a iProfesional que, previo a la pandemia y la imposición de la ley de alquileres actual, la oferta de departamentos en esos tamaños se ubicaba al menos en las 6.000 unidades disponibles.

