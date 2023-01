Schiaretti lo quiere a Perotti. ¿Cómo vice?

En el círculo íntimo del gobernador de Córdoba, ven a Omar Perotti como un posible candidato a vicepresidente y están dispuestos a negociar lo que sea para que más temprano que tarde, el rafaelino se sumo al armado de un frente anti grieta que anhela desde hace tanto tiempo el cordobés.

Existen interrogantes sobre qué harán a futuro los gobernadores peronistas que venían acompañando al presidente Alberto Fernández y que desertaron a la hora de firmar el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. En el Interbloque Federal creen que podrían ganar fuerza y sumar votos, mientras que en los alrededores de Juan Schiaretti ven la posibilidad de hacer crecer una alternativa “antigrieta”.

En el caso puntual del pedido de juicio político, las posiciones de los gobernadores que se bajaron no tienen un correlato directo en la posición de sus legisladores en el Congreso. Por ejemplo, los cuatro diputados nacionales entrerrianos lo apoyarán. Gustavo Bordet les dio libertad de acción, pero ya antes estaban decididos a acompañar el proceso.

De hecho, Carolina Gaillard es la presidenta de la Comisión de Juicio Político que impulsará la avanzada contra la Corte; los otros tres son Marcelo Casaretto, Tomás Ledesma y Blanca Osuna, quien criticó abiertamente al gobernador por no apoyar.

El santafesino Omar Perotti tampoco tiene control sobre los diputados peronistas de su provincia; de los siete representantes del Frente de Todos (FdT), solo Roberto Mirabella es su estrecho colaborador. El de Sergio Uñac (San Juan) es un escenario diferente: tiene ascendencia sobre tres de los cuatro diputados nacionales. Solo está enfrentado con José Luis Gioja.

Por ahora, ninguno de esos tres gobernadores dio señales públicas que permitan dilucidar si están dispuestos a avanzar en la toma de distancia con la Casa Rosada. Hace meses que todos los mandatarios trabajan para sus propios planes y distritos, pero la clave es saber hasta dónde llega el punto de quiebre.

En el círculo chico de Schiaretti –quien lleva meses amagando con ser candidato– creen que esos tres gobernadores, con los que el cordobés tiene buena relación, podrían terminar saliendo del Frente de Todos (FdT) y avalar una propuesta de “peronismo republicano y federal”.

En esta hipótesis no suman a Alberto Rodríguez Saá (San Luis), quien tampoco firmó el pedido de juicio político. Aunque recibió llamados de Nación para que reviera su posición, sus allegados dicen que el tema “está cerrado”. En el schiarettismo no lo cuentan porque “siempre hace su propio juego” y están convencidos de que no cambiará.

La idea de armar un polo de poder en la región centro data de 2019, pero Perotti terminó acercándose a Fernández en los primeros años de gestión y la posibilidad se licuó antes de nacer. En los últimos meses se fue despegando pero sin terminar de cortar. Bordet venía haciendo equilibrio, pero la semana pasada chocó con el Presidente y salió a desmentir a la Casa Rosada cuando incluyeron su firma en el comunicado que anticipaba el pedido de juicio político.

Otros peronistas no kirchneristas que quieren consolidar ese espacio “antigrieta” entienden que la “compleja” situación que enfrentan Bordet y Perotti para retener sus propios territorios puede ser el factor que los “termine de decidir” a salir del FdT para “armar un núcleo de preservación”, mirando más allá del 2023.

Uñac, quien hace tres años aparecía como un potencial candidato a presidente del peronismo, irá por su tercer mandato en la provincia. En las legislativas nacionales del 2021 el oficialismo pudo festejar, pero la diferencia fue de cuatro puntos con la oposición, cuando dos años antes había sacado una ventaja de 22 puntos en los comicios a gobernador. “Ha pasado mucho en el medio; la economía complica y lo nacional pesa”, describe un dirigente cercano a Uñac en referencia a que el panorama “no es fácil”.

Fuente: La Nación, sobre una nota de Gabriela Origlia