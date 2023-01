Juan Manuel Urtubey: «Hoy la gente no está buscando la revolución, está buscando llegar a fin de mes»

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, manifestó que el peronismo necesita reencontrarse con las ideas originales como el objetivo de la movilidad social ascendente y dejar de lado políticas socialistas como la lucha de clases, que hoy pregonan el kirchnerismo y la ultraizquierda. Por otro lado, Urtubey reconoció que por ahora no está en sus planes ocupar un cargo público en la política, pero considera que puede aportar un plan para ayudar a la Argentina a salir de la crisis.

«El Gobierno nacional está a kilómetros de distancia de la sociedad. Hoy la gente no está buscando la revolución, está buscando llegar a fin de mes. Se habló de llevar la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros porque tenía que ser uno por provincia… bueno ahora la última propuesta en el Senado es que sean 15… Se nota mucho la discusión por el poder», señaló Urtubey en la radio Rivadavia.

«Hago política, pero no estoy en la función pública. Nunca me enganche con ese juego del poder y esa cosa que te genera una adicción tremenda. Tuve cargos y responsabilidades importantísimas durante mucho tiempo y creo que la base es no apegarte a esas cosas y darte cuenta que es un laburo con tiempo determinado y que ahora (en el sector privado) hay otro», expresó el excandidato a vicepresidente de la Nación.

«En este tiempo me dedique a estudiar otras cosas como Dirección y Gestión de Empresas para formarme más en la actividad privada y mientras tanto doy clases de derecho institucional. Hoy hay una mirada del peronismo que no tiene mucho que ver con la historia porque siempre se diferenció de otros movimientos de origen social buscando la movilidad social ascendente y no la lucha de clases«, afirmó el dirigente peronista de 53 años.

«Estamos trabajando para que en la Argentina tengamos una alternativa superadora a esto y que haya un acuerdo político donde los principales actores puedan tener una mínima hoja de ruta para que seamos un país más predecible. El presidente de la Nación hoy no representa nada. No sé si voy a ser candidato y quiero ser totalmente honesto», concluyó.

* Para www.elintransigente.com