Pullaro: "Perotti no hace nada, debería estar recorriendo y pidiendo asistencia de Nación"

“El gobernador debería estar recorriendo toda esta zona, hablando con los productores y poniendo el hombro ante los santafesinos que están atravesando por este desastre. Vamos a ingresar un proyecto en la Legislatura para que el gobierno provincial pida la asistencia a Nación del Ejército con cubas, cisternas o profesionales para traer un poco de alivio. No puede ser que el gobierno sea socio del campo en las ganancias y en las pérdidas los deje solos”, expresó Maximiliano Pullaro.

El legislador se encuentra desde el inicio de semana recorriendo los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado acompañado de la diputada nacional de la Coalición Cívica Carolina Castets, el diputado provincial Fabian Bastía y parte de sus equipos técnicos. Además de productores y referentes políticos de los 3 departamentos mantuvo encuentros con los presidentes de las sociedades rurales de Vera y Reconquista.

“Perotti en campaña hablaba de despertar al gigante; pero lo noqueó y además lo dejó abandonado ante una situación que es muy probable que se agrave. La gente no tiene respuestas y las líneas de crédito son insuficientes. No hay justificación posible. Se jacta de tener superávit en las cuentas, pero ese dinero que está en el banco debería volcarse en recursos y herramientas que vayan sobre los problemas de la Provincia. No hay plan, no hay gestión y es muy preocupante todo", enfatizó.

De la misma manera que será ingresado el proyecto en la legislatura de la provincia, el jefe de la bancada UCR Evolución, anticipó que le pedirá a los diputados nacionales que hagan lo propio en el Congreso de la Nación. Recordemos que Victoria Tejeda de la UCR, Gabriel Chumpitaz del PRO y Carolina Castets de la Coalición Cívica trabajan en concordancia con el pre candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

Con información de La Opinión