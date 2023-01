¿Para qué Perotti quiere la emergencia en seguridad si no hace nada?

Luego de algunos ásperos cruces en los últimos días,los once partidos del arco no peronista de esta provincia que rosquean el armado de un frente de frentes se volverán a encontrar para discutir la prórroga de la emergencia en seguridad solicitada por el gobernador Omar Perotti, pero eso será la punta del iceberg, ya que la idea del encuentro es mostrarse "juntos como oposición" y lo que están "construyendo”.

La reunión, que se concretará este miércoles a las 10 en la sede del Partido Demócrata Progresista (PDP) de Rosario, intentará “bajar los niveles de tensión y desconfianza” existentes al interior de las tribus opositoras, coincidieron algunos dirigentes. En ese contexto de limar asperezas, buscarán “contener a todos los espacios, grandes y chicos”. El socialismo, Creo, el Pro, el radicalismo, entre otras tribus, ya confirmaron su presencia.

La emergencia en seguridad será el tema coyuntural a tratar en el encuentro. Según pudo averiguar este medio, el proyecto es una de las prioridades del perottisimo para las extraordinarias. En ese marco, la comisión bicameral de seguimiento hará una presentación formal ante el Ejecutivo para pedir información sobre la ejecución de los fondos. Antes de avanzar en el proyecto, buscarán tener información sobre cómo se manejó el gobierno durante 2022.

Las posiciones de los sectores opositores no están 100% alineadas en el tema Seguridad. Por ese motivo, pretenden acercar posturas y tratar de llegar a acuerdos mínimos para mostrarse sólidos como oposición frente al peronismo. Hasta el momento “hubo contactos mínimos” con la Casa Gris y las negociaciones fuertes comenzarían en febrero. El gran objetivo opositor es llegar unidos y compactos, o de mínima no visibilizar fisuras para que no pase lo que ocurrió con los jueces y juezas comunales donde la victoria política en arenas legislativas fue de Perotti.

En la oposición hay confianza de llegar a acuerdos y marcos para avanzar en la conformación de un espacio electoral. Así lo dijo el armador radical Julián Galdeano en una entrevista a este medio hace algunos días cuando indicó que "todos estamos en la oposición y somos muy críticos de la gestión de Omar Perotti", pero que "hay matices: están quienes tienen un nivel de confianza nula respecto de tener un diálogo con el gobierno, y hay otros que pensamos que hay que tener una articulación razonable". Esos matices, dijo, "no hacen a la cuestión de fondo". Además, blanqueó cuál puede ser el próximo tema que les permita actuar en conjunto: la elección de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "En eso hay que ser inteligentes y tener una unidad política desde la oposición, y lo estamos haciendo", adelantó.

La reunión que tendrá lugar este miércoles estaba pactada para la semana pasada y fue aplazada por razones operativas: no es fácil encontrar una fecha en la que todas las partes puedan asistir durante enero, cuando la mayoría de la dirigencia se toma vacaciones. Esa demora tuvo su consecuencia: la reunión de los equipos técnicos agendada para esta semana quedó suspendida hasta tanto se avance en el plano político.

Los expertos de cada uno de los espacios ya se reunieron una vez y acordaron una serie de ejes en los que se dividirá el trabajo, que fueron elevados a la conducción de cada partido para recibir la aprobación de todos. Ahora, es momento de armar las mesas de trabajo interpartidarias.

Fuente Letra P, Sobre una nota de Agustín VISSIO y Lucio Di GIUSEPPE