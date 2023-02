Martín Tetaz: «Nunca dije en ningún lugar que había que sumar a Javier Milei en Juntos por el Cambio»

Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, manifestó que Javier Milei debería presentarse como candidato de La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales o de la provincia de Buenos Aires y acordar en las generales con el dirigente de la oposición que más votos haya recolectado en las PASO. De esa forma, Tetaz considera que el triunfo contra el kirchnerismo sería más probable.

«Yo nunca dije en ningún lugar que había que sumar a Javier Milei en Juntos por el Cambio… es una locura. Milei no tiene nada que ver con nosotros, no tiene sentido, es alguien que quiere privatizar todo, que piensa en un modelo que funciona sin Estado, algo que no funciona en ningún país del mundo. Está fuera del foco de la discusión económica y política actual», comentó Tetaz en la radio Continental.

«Nosotros tenemos que hacer un acuerdo institucional para convertir las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires en un ballotage. Cada uno que vaya a las PASO que acepte que en las generales quede solamente contra Axel Kicillof aquel dirigente que termine mejor como opositor. Kicillof tiene más del 60% de imagen negativa», afirmó el economista.

La visión de Tetaz para resolver los problemas económicos de la Argentina

«Tener la inflación que tenemos es un tema coyuntural que debería terminarse muy rápido y luego recomponer las estructuras productivas no es de la noche a la mañana. Si cambias las reglas de juego en el mercado laboral se va a empezar a crear empleo de a poco, pero después tenés que desarmar todo el esquema de planes sociales, tenés que hacer una reforma del sistema de pensiones porque está completamente quebrado y hay que pensarlo de vuelta de cero», indicó el dirigente radical.

«Hay que poner en funcionamiento las capacidades del Estado. Cuando la situación económica recrudece, el nivel de delito crece y sobre todo, cuando alguien comete un delito y no pasa nada. Es cierto que el 99% de la gente que pasa por situaciones económicas complicadas no sale de caño», concluyó Tetaz en una entrevista corta y concisa.

