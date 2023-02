Elecciones 2023: Mársico y Viotti cabeza a cabeza en la preferencia de la gente

"Lisandro Mársico, a fuerza de presencia y trabajo, se fue ganando el respeto de la gente y hoy es mirado como un potencial muy buen posible intendente"

Ya todos están en campaña y la mira son las próximas elecciones, que si bien aún Perotti no dijo cuando se van a realizar, los principales candidatos hace rato que están jugando con la mente puesta en la "Casa Gris" y en el sillón del brigadier.

Ni por el lado del peronismo, ni por JxC, sin duda alguna los principales partidos que encienden las adhesiones mayores de los santafesinos, determinaron aún quién va a ser su candidato, menos la fórmula que se va a presentar.

En este contexto es Maximiliano Pullaro quien sin duda alguna "picó" primero y hoy por hoy puede decir que, al decir de la encuesta que vamos a ofrecerles, ese madrugar le dio sus frutos.

Este nuevo estudio fue realizado exclusivamente pedido por GRUPO 24 NOTICIAS, y los resultados que arrojó son altamente sorprendentes y en algunos casos esclarecedores.

Desde hace varios años, GRUPO 24 NOTICIAS viene realizando encuestas con la mayor seriedad, sin que nadie, es decir ningún candidato lo pida, procurando que el margen de error sea el menor posible, es así que en las últimas elecciones llevadas a cabo, pudimos adelantar los triunfos del actual gobernador Omar Perotti, del intendente de Rafaela Luis Castellano y del primer mandatario de Santa Fe Emilio Jatón, así como el de Pablo Javkín en Rosario,

Con este antecedente que nos llena de orgullo y satisfacción, se llevaron a cabo las encuestas electorales con un estudio de 830 casos presenciales y 320 telefónicos, estos últimos para saber el pensamiento en barrios de clase "media alta".

Resulta sumamente llamativo que Javier Milei es quien obtiene el primer puesto como candidato a presidente,en el gusto de los santafesinos, por encima de Cristina Kirchner, de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Burlich y hasta de Mauricio Macri. Los números de Milei son "espectaculares" en todos los escenarios posibles, tanto con Cristina Fernández candidata como sin ella : Milei siempre tiene 23 puntos, contra 18 de Cristina, 9 de Rodríguez Larreta, 8 de Patricia Bullrich y 5 puntos de Macri.

Pero ojo, esos guarismos de Milei a nivel nacional no tiene correlato alguno ni por asomo en el ámbito provincial, ya que los "leones libertarios" obtendrían una muy mala performance cosechando solo el 1,8 por ciento; lo que no deja de ser un alivio grande para la gente de Juntos por el Cambio, que siempre, y en todos los escenarios posibles, es quien perdería la mayor cantidad de votos a manos de los representantes de Milei en Santa Fe.

Por ahora, y por lo visto, poco tienen que temer los de JxC, ya que los candidatos de Milei ( que aún nadie sabe quienes serán) no le van a hacer sombra alguna a ninguno de los partidos denominados "grandes" y con aspiraciones serias en esta próxima elección.

Rafaela en la mira

La encuesta midió la intención de voto en la ciudad de Rafaela por una cuestión de interés periodístico dejando de lado las grandes ciudades como Santa Fe Capital y Rosario en cuanto al voto local, no así en el muestreo de la encuesta a nivel país y provincial.

De acuerdo con el análisis que se hace, La gestión de Luis Castellano tiene buenos niveles de adhesión, pero muestra un cansancio entre la gente que en su gran mayoría expresa la intención de que se produja un cambio en la ciudad después de tantos años, no obstante a la hora de preguntar por cual candidato votaría entre una supuesta trilogía Castellano, Viotti o Mársico, el actual intendente termina sacando una ventaja, aunque mínima, ventaja al fin, que al decir del análisis de la encuestadora se podría ampliar a la hora de la elección de no surgir algún acontecimiento "trascendente" en la ciudad que por ahora no se vislumbra . No obstante se nota un crecimiento esponencial por parte de Lisandro Mársico, que a fuerza de presencia y trabajo se fue ganando el respeto de la gente y hoy es mirado como un potencial muy buen posible intendente. Cuando se le preguntó específicamente a la gente a quién votaría en una elección, si a Viotti o a Mársico, el empate es casi total y no se sacan ventajas.

No ocurre lo mismo con Omar Perotti ni ninguno de sus supuestos delfines, entre los que se encuentra el nativo Roberto Mirabella, que no logra superar un piso del 11% como un supuesto candidato a gobernador qu,e los rafaelinos votarían, menos aún el rosarino Marcelo Nestor Lewandowski, que es absolutamente desconocido para la ciudad.

Aquí la gran sorpresa es Lisandro Mársico, quien aventaja por más de tres puntos a Leonardo Viotti, casi el candidato natural de Juntos por el cambio para enfrentar al actual intendente Luis Castellano. Igual, y quizá esa sea una sorpresa "rara", a la hora de preguntar quién sería el candidato con más posibilidades para ganarle a Castellano, Leonardo Viotti le saca una más que importante diferencia a Mársico en la opinión de la gente.

PULLARO CON MUCHA VENTAJA

Volviendo al escenario provincial, la encuesta señala que en voto individual, Pullaro cosecha 37,2 por ciento; Losada, 29,9 puntos; Marcelo Nestor Lewandowski 12,6; Mirabella tendría 6 puntos y Marcos Cleri llega a un casi insignificante 3%. Muy poco miden en Santa Fe para la gobernación la Izquierda, los libertarios, y alguno que otro perdido por ahí.

En síntesis, Santa Fe entiende que Milei sería un buen presidente de la nación, no así sus delfines en la provincia que, repetimos, aún nadie sabe quienes pueden ser, y que Maximiliano Pullaro sería la mejor opción para gobernar una provincia muy castigada últimamente por la inseguridad y los problemas del clima, que lamentablemente no tienen abordaje por parte del estado provincial.

Siempre sostenemos que es una encuesta y que las mismas últimamente no son el reflejo de lo que finalmente ocurre, pero en el caso de las encargadas por GRUPO 24 NOTICIAS, nos avalan los últimos resultados y la credibilidad ganada en estos últimos 12 años.