Una foto, demasiadas hipótesis

En el diario La Capital se lee: "Tras la foto que anunció el nacimiento del nuevo frente opositor, el grupo de Carolina Losada se reunió con la diputada provincial Clara García y otros referentes del socialismo. Una señal hacia la coalición, donde ambos espacios empiezan a delinear un polo con el intendente rosarino, Pablo Javkin". La frase anterior, dando cuenta de un hecho (una foto), contiene, como todas, interpretaciones. Es de una nota con sugestivas informaciones políticas como eje.

Cuando describe la foto que ilustra la nota, pero que es el eje, precisamente por eso, porque la foto es la importante habida cuenta que pocas cosas se pueden hablar -a fondo- con tantos interlocutores, el texto que titula el artículo al que hacemos referencia dice: "El socialismo delinea con el grupo de Carolina Losada y Pablo Javkin un polo para competir contra Maximiliano Pullaro".

La nota después apunta a los sobresalientes, los que se suponen importantes: "Por el lado del socialismo, el presidente del partido en la provincia, el diputado nacional Enrique Estévez; el titular de la Cámara baja, Pablo Farías; el jefe del bloque en la Cámara baja, Joaquín Blanco, la diputada Lionella Cattalini y la concejala rosarina Verónica Irízar".

Después enumera a los de otro sector, al que considera importante pero indefinido (corrección, definidos como cercanos a la senadora Losada): "En el caso de la escudería de la vicepresidenta del Senado Nacional dieron el presente su compañero de banca, Dionisio Scarpin; el diputado nacional Mario Barletta; su par provincial Alejandro Boscarol y las concejalas rosarinas Daniela León y Anita Martínez".



El sitio usado fue "La Usina", una casa de varias plantas que –entiendo- pagan los diputados socialistas con algunos dineros que les corresponden como subsidios. Concebida como la casa central del proyecto "Lifschitz Gobernador 2023-2027" y luego "Lifschitz Presidente 2027-2031", hoy ha quedado como un sitio homenaje a un proyecto que lamentablemente nunca podrá ser. Queda en el barrio rosarino denominado Pichincha, donde tantas cosas se han reciclado, cambiado y finalmente reformulado.

Es interesante el título de la nota mencionada: "Carolina Losada y el socialismo trazan un eje con Pablo Javkin en el nuevo frente". Es más que interesante porque… Javkin no está en la foto ni hay declaraciones suyas. El hombre por el que se bregará (bregaría) no aparece "de cuerpo presente". Raro.

Es interesantísimo porque pone (pondría) en conjunción a la senadora nacional como motor de un socialismo que trata (trataría) de movilizar a la entidad política llamada Pablo Lautaro Javkin Guelman, intendente de Rosario en ejercicio… y titular de un partido que es poco más que una sigla dentro del frente.



Por si estas cuestiones no fuesen llamativas, por el enfoque, se coloca como acompañante silencioso a Dionisio Scarpin, senador nacional. Radical. Norteño. Desde el punto de vista de los votos y los rangos la senadora Carolina Losada es la jefa natural de cualquier posicionamiento. Lo afirma la cantidad de votos… pero también las encuestas.

Carolina Losada "mide" como para ser candidata a gobernadora, después de ganar una interna como precandidata frente a cualquier otro candidato y solo si no es candidata, solo si no lo es, alguno podría participar con chances. Que tal precandidato sea Javkin es una hipótesis, claro que sí.

Una fórmula con Scarpin, también senador nacional en ejercicio, como la Losada, habilitaría que Clara García, del sur, con pocos votos pero del sur, entre en el juego de la fórmula. Está más que claro que, con excepción de Clara García, nadie del socialismo que participó de esta reunión tiene votos, ni siquiera el hijo del viejo dirigente, Estévez Boero.

Losada y Scarpin tienen mandato de senadores nacionales hasta 2027. Tienen seguro político habilitado. Clara García, no. Los otros muchachos tampoco. Deben participar y ganarse su puesto. Esa es la desesperación por la foto, la alianza y el lugar en la lista. Eso o trabajar en el sector privado. Durísimo.

El socialismo tiene ese problema, es un partido minoritario con demasiadas aspiraciones en cargos electivos para los votos que aportaría y, además, con Bonfatti en otro lado; dicho esto sin quitarle peso a Giustiniani, Di Pollina and Co. Que están afuera de los afueras… pero existen y son socialistas.

El PSP, como si todo esto fuese poco, tiene como documento una foto preciosa, una verdadera pinturita fotográfica, con sentido político. Es la de una sonriente Mónica Haydée Fein con Juan Schiaretti. La titular de los "pesepos" y el peronismo tranquilo que representa el cordobés, siempre aliado de "los porteños" de Macri/Larreta. Esa foto cruza el pasado y el porvenir. Es la titular nacional del socialismo en Argentina.

Raro el socialismo, un partido minoritario con tantos huevos en tan diferentes canastas. Roy Cortina (socialismo porteño, es parte del Macrismo/Larreta). Está más que claro que, aun cuando la nota no plantea los escenarios que ahora se mencionarán, estos aparecen.

Escenario Uno. Losada le ganó a Lewandowsky en 2021 por una diferencia de votos en el norte provincial pero, si Javkin debe "pelear" una segunda intendencia con Lewandowsky, el panorama no es claro y definitivo… para Javkin. El escenario que no se menciona es Javkin intendente por segunda vez, con sus pocos votos, ayudado por quien y contra quien… pero aceptemos la pregunta: ¿Por qué no?

Las encuestas no son las que desea Javkin, su gestión como intendente no es de las mejores. Por eso resalta una reunión para ofertarle una candidatura a gobernador (¿Es eso?) donde no se habla de delito, narcotráfico o inseguridad, sino de salud y del Plan Abre, temas que menciona la señora García, que evidentemente tiene consejo de asesores para que ese sea su eje. Típico de una división de temas entre dos candidatos. ¿Cuáles? Colofón: Ya que Javkin, candidato a gobernador, llevaría una vicegobernadora norteña. ¿Quién? ¿Sin votos?

Escenario Dos. Está más que claro que, aun cuando la nota no plantea el escenario que ahora se mencionará, el mismo sobrevuela. Losada/Barletta a la provincia y Javkin como intendente. Scarpin /García como fórmula a la provincia y Javkin como intendente. Se insiste: a intendente.

Cable a tierra. No es posible pensar un escenario provincial que omita a los senadores nacionales. Que Pullaro, actual pre candidato radical, lo niegue, no quiere decir que no existan. Javkin tiene, tendría, debería tener, fotos con una candidatura a intendente atada tras de sí, o la de precandidato a gobernador con gente del norte. Y foto con los senadores radicales. No se las ve.

Es visible que Losada es el eje que no se puede desdeñar y su representante/ defensor, Galdeano, sabe cómo negociar. Y no es, justamente, con la foto del socialismo sonriente; todo lo contrario, es con la realidad. Un socialismo sufriente que con 90.000 votos estimados -esos serían los reales- no puede pedir demasiado y corre el riesgo de perderlo todo.

Esa es la realidad numérica. Javkin lo sabe. Pullaro también. Pequeño detalle: el peronismo también, por eso desde la Casa Gris llegan mimos a Javkin. Y llegan por dos razones: la habilidad de Javkin y la coyuntura.

Almanaque de septiembre. Todos se juegan la continuidad, los 28 diputados, los cargos y carguitos, y la intemperie. Esa será la encuesta cruda; cruda para los números nacionales de octubre. Hoy todos están en fotos donde, como corresponde, la esperanza existe y es fe, o sea, es ciega.

Fuente: El Litoral, sobre una nota de Raúl Emilio Acosta