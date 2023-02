Aníbal Fernández: "Perotti no entiende de seguridad"

El cambio de ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe desató un cruce entre Omar Perotti y Aníbal Fernández que parece no tener fin. Primero, el ministro de Seguridad nacional dijo que en Rosario no hay una escalada de violencia. Ante eso, el mandatario peronista indicó que el funcionario sigue sin entender lo que sucede en la ciudad.

Tras esa respuesta, Fernández recogió el guante y lanzó: “El gobernador no entiende de seguridad con lo cual que opine que no alcanza es casi una burrada. Él dice que no entiendo, pero el que no entiende es él”.

El ministro agregó: “Es su provincia, su policía. ¿Por qué no les pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque el único con problemas es él. Que resuelva con su policía y nosotros ayudamos”.

Y, con el mismo tono, remató: “El gobernador me mandó un mensaje diciendo que son 1600 los efectivos. ¿Y el qué sabe? Tengo muchísima gente haciendo inteligencia criminal que no se pueden identificar”.

Con información de Cadena3