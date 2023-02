Patricia Bullrich: “Hay que entrar a Rosario con todas las fuerzas”

Balaceras, extorsiones y asesinatos, cada día Rosario amanece con un nuevo crimen que muestra los niveles de violencia a los que llega el narcotráfico. La ciudad ya es la jurisdicción en la que más homicidios se registraron, según datos del Observatorio de Seguridad Pública. Ante este problema, Patricia Bullrich considera tener la solución: “Hay que entrar a Rosario con todas las fuerzas”.

Tajante y sin tapujos, la presidenta del PRO explica cómo buscaría terminar con la violencia en la ciudad y erradicar al narcotráfico: “Estamos muy mal, vamos a tener que entrar con todas las fuerzas, estoy dispuesta hacerlo porque conozco el tema, porque estuve ahí porque logré que en Rosario se sintiera la tranquilidad de tener un estado que están ahí cuidándolos y ahora sienten que los abandonó y tiene que salir con velas a la calle”.

Según el informe en 2022 hubo 287 homicidios. Dentro de la ciudad de Rosario específicamente, hubo 250 homicidios el año pasado. En 2021, en el departamento judicial de Rosario hubo 244 homicidios, marcando la creciente tasa de violencia que se vive en la zona.

Al respecto, Bullrich subraya cómo combatió al narcotráfico y los niveles de seguridad con los que finalizó su gestión como ministra de Seguridad: “La dimensión es muy profunda, nosotros dejamos Rosario con la tasa de homicidios más baja desde que se miden los homicidios. El narcotráfico es un delito federal y el microtráfico un delito provincial. En Rosario hay narcotráfico, hay sicarios, asesinatos por el control del mercado ilegal del narcotráfico, es una ciudad en la que rige la ley narco”.

Como muestra de lo que viven los vecinos día a día, además de las balaceras y los robos, la dirigente también destaca las amenazas, las cuales parecen haberse vuelto moneda corriente en la ciudad: “A los comerciantes les dejan un papel y arriba le dicen plata o te bala y le ponen la bala. A los comerciantes de Rosario para que paguen una coima. Rosario es una ciudad tomada. ¿Con qué hay que entrar a Rosario? Con todas las fuerzas”.

En su explicación, la dirigente política resalta que es necesario comprender la magnitud del problema, ya que este podría expandirse a otros puntos de la Argentina: “Es muy importante entender que necesitamos recuperar el orden, si no lo hacemos en Rosario eso se expande, porque el dinero del narcotráfico corrompe a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a la política”.

En este contexto, resuenan las palabras del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien apuntó contra el Gobierno por la situación que vive la ciudad: “El Gobierno nacional abandonó Rosario”. La frase del mandatario provincial se debe a que pidió más apoyo para sostener la seguridad, sin embargo asegura que la respuesta fue negativa.

En relación a esta discusión, la dirigente de Juntos por el Cambio dio su punto de vista y apoyó al gobernador: “Yo estoy totalmente en contra de lo que hizo Perotti desde el día que asume, es gran responsable de lo que pasa hoy en Santa Fe. Pero pide que vayan fuerzas federales y le contesta el ministro que se arreglen con la policía, no es así, es una cuestión de estado. La policía convive todos los días, le amenazan a sus hijos, mujeres, los matan y empiezan a tener miedo y cuando tienen miedo empiezan a negociar”.

Por esa razón, la dirigente del PRO sostiene su plan y fundamenta la utilización de las fuerzas armadas: “Hay que hacer un plan de erradicación de las bandas narco de control de las cárceles y llevar a las fuerzas federal y preparar un nueva ley por si las fuerzas federales no alcanzan entonces tendrá que intervenir las fuerzas armadas argentinas como lo hacen en todos los países que lograron pasar a un narcotráfico de baja intensidad como es el caso de Colombia. Ahí hasta que no entraron las fuerzas armadas no lograron terminar con el narcotráfico”.

Más allá de la situación en Rosario, Bullrich también apuntó contra el Gobierno por la delicada situación económica que se vive. Asimismo, con miras a las elecciones presidenciales, y con su candidatura en mente, resaltó cuál es el rumbo que marcaría en caso de que su partido gobierne el país: “Las empresas públicas cada vez tienen más déficit, vamos a tener que generar una política que implique ordenar la economía, es la única manera de progresar en la argentina. Van a significar políticas duras para la burocracia y blandas para la gente. Viene una desestructuración de esta enorme toma de renta que tuvo el estado argentino desde el 2003″.Por último, también se refirió a la finalización de muchos planes sociales, con el objetivo de lograr que miles de argentinos se integren con trabajos: “El plan social ha sido la mayor estafa que ha tenido la argentino, estoy convencida que en 4 años podemos lograr que todos los argentinos encuentren una salida mejor que un plan social: un trabajo. Si vamos ir al gobierno para seguir haciendo lo mismo por miedo a una movilización en Plaza de Mayo no nos presentemos, el que le tenga miedo a eso que se quede en su casa, si no nos vamos a cambiar nada.

Con información de www.infobae.com