“Aferrándome a la vida”: el mensaje de Silvina Luna tras anunciar que espera un trasplante de riñón

En las últimas horas, Silvina Luna reveló que necesita un trasplante de riñón. Sus problemas de salud se originaron a partir de una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki, quien en las últimas horas se mostró indiferente ante el grave cuadro que atraviesa la famosa.

Luego de que se conociera que está en lista de espera del INCUCAI, la ex Gran Hermano compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde describió cómo se encuentra en estos momentos.

“Estoy agradecida por la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas, medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia”, comenzó diciendo.

Luego, explicó a qué se enfrentará de ahora en más: “Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo, pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simple. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”

Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, acusaron a Aníbal Lotocki de realizar cirugías estéticas con sustancias prohibidas y en cantidades desmedidas, lo que les provocó graves lesiones en el cuerpo y en la salud.

Fuente: TN