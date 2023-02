La mesa de Todos ya tiene menú

La mesa del Frente de Todos (FdT) que se reunirá este jueves en la sede porteña del PJ ya tiene una primera agenda de temas. En medio de una pulseada interna en la que el kirchnerismo pretende poner como prioritaria la cuestión de la situación judicial de Cristina Fernández, trascendió de voceros del oficialismo que para el encuentro de este jueves se abrirá un temario que empezó a consensuarse y que incluye cuestiones electorales y otras vinculadas a la gestión.

El primero de los puntos a discutir será netamente electoral y tendrá que ver con el análisis y la definción de estrategias políticas para la agenda de campaña en las provicias, que ya comenzó el pasado domingo con las PASO de La Pampa y seguirá en abril con los comicios de Neuquén y Río Negro.

Pero, además, en un punto impuslado por el albertismo, se discutirá también el "reglamento" para las PASO en todos los niveles, incluso en el presidencial, donde Alberto Fernández aspira, al menos, a competir.

Hay en este ítem muchas cuestiones claves por resolver, no solo si habrá o no interna para presidente, sino también, por caso, el piso que pondrá el frente para la representación de las minorías, que define el armado de las listas legislativas si hubiera enfrentamiento en esta categoría.

El tercer punto que aparece en el temario es el armado de equipos de gobiernos futuros, un tema caliente en el FdT. La discusión promete intensidad, en medio de la interna oficialista que estalló en el corazón del gobierno nacional con el episodio de Eduardo de Pedro.

Finalmente, se discutirá la gestión económca y la proyección de los resultados de la gestión de Sergio Massa en clave política. El ministro de Economía irá al encuentro en la sede de calle Matheu con un mensaje inequívoco: "Sin gestión, no hay campaña posible". Y para conseguir eso, dicen en el Frente Renovador, es prioridad ordenar primero la interna de la coalición o, por lo menos, reducir al mínimo su exposición pública.

El temario comenzó a circular en las últimas horas de fuentes oficiales del Frente de Todos, pero no contiene el punto central que pretende discutir el kirchnerismo, que es la situación de CFK y su "proscripción" electoral, tal como la definen.

Fuente: Letra P. Nota de José Maldonado