Martín Tetaz: «Prefiero toda la vida que gane Milei porque no quiero que el kirchnerismo siga gobernando»

Martín Tetaz aseguró que preferiría que gane Javier Milei las elecciones antes que lo consiga el kirchnerismo. Aunque las disidencias entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio son importantes, el legislador no se dejó llevar por el enfrentamiento que hay entre ambas fuerzas. Sostuvo que su colega, dentro de las diferencias, tiene respeto por la Constitución y no así el kirchnerismo.

El economista que representa a la Unión Cívica Radical prefirió un país comandado por Javier Milei antes que por Alberto Fernández o el kirchnerismo. Su afirmación se dio en medio de la rivalidad que existe entre el espacio libertario y la coalición opositora. Pese al clima de hostilidad, Martín Tetaz no ocultó su inclinación por el diputado nacional.

“Prefiero ganar con Milei toda la vida porque no quiero que Alberto Fernández ni el kirchnerismo siga ganando en la Argentina. Todos los votos que no sean para el kirchnerismo, son votos ganados”, señaló en «Verdad/Consecuencia» por TN. Justificó la elección por el economista como consecuencia de su «antikirchnerismo» y no tanto por afinidad.

El radical aprovechó el espacio para hacer un llamado a todas las fuerzas que se oponen al actual Gobierno. Pidió que se dejen las diferencias de lado para exponer ante la sociedad una seria intención de terminar con el oficialismo: “Tenemos que demostrarle a la sociedad es que no estamos peleando entre los opositores, que nosotros tenemos claros los objetivos. El objetivo es el que tiene en la calle”, aseveró.

Asimismo no se preocupó por la mesa política del Frente de Todos. Aunque se organicen para las elecciones, Martín Tetaz confió en la coalición que pertenece: “Nosotros dependemos de nosotros, no dependemos de los otros. A los que están defraudados de la política, tenemos que mostrarle un camino. Si a la gente le explicamos cómo vamos a bajar inflación, ganamos hagan lo que hagan ellos”, explicitó.

Al mismo tiempo se diferenció de aquellos compañeros de espacio que pretenden que las internas sean menos copiosas respecto a los candidatos: “Todos los que quieran ser candidatos y sean competitivos, que se presenten a las PASO. Ojalá tengamos una PASO muy competitiva y que la sociedad los ordene para tener la fórmula más competitiva en Juntos por el Cambio”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com