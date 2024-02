Pullaro y su guerra fría

En el marco de la disputa entre libertarios vs. federales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, empieza a enfocar su discurso más que nunca en clave productivista y en ese viejo oficio de los gobernadores del interior con espalda que es alambrar su provincia.

La disputa por los recursos contra Nación la encara como la guerra fría, sin enfrentamientos directos -de hecho decidió no contestar al Presidente Javier Milei y evita los medios porteños-, sino con posicionamientos económicos, productivos, e ideológicos: Pullaro encuentra en el repliegue en su provincia y la Región Centro una forma de plantarse ante el “centralismo porteño”.

Hasta hay un posicionamiento propagandístico repitiendo el eslogan “Santa Fe la invencible” para recordar las veces que logró resistir ante Buenos Aires con el brigadier Estanislao López como modelo a imitar. Todo un mensaje.



“Cuando decimos que Santa Fe nunca se arrodilló ante un gobierno central, vamos a lo más profundo de nuestra historia, cuando el Brigadier Estanislao López peleaba contra el centralismo porteño porque entendía que el esfuerzo del interior no podía concentrarse en una zona de la Argentina, porque eso iba a frenar el desarrollo igualitario de un país que tenía mucho para dar”, dijo el gobernador radical Maximiliano Pullaro al presentar el programa Santa Fe Global.

Con el relanzamiento del programa de promoción de inversiones y exportaciones con la intención de duplicarlas -desde la provincia sale el 80% de la agroexportación que liquida los dólares frescos al Banco Central-, el gobernador se muestra activo ante un gobierno nacional que pretende lo contrario al recortar partidas a las provincias y querer someterlas.

Pullaro sube la apuesta, muestra la potencia de Santa Fe y se rodea del empresariado local y el establishment, que ve un clima de negocios apto para sus intereses y los de la provincia. “Mucha y amplia convocatoria”, coincidieron tres fuentes de las primeras filas del salón de La Fluvial a orillas del Paraná. “Hacía bastante no veía tanto empresario presente en un programa de gobierno y vinculado a comercio exterior, que generalmente no despierta demasiado entusiasmo”, agregó un dirigente agroexportador.

Estuvieron presentes directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la poderosa Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Enapro, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Federación Gremial, Industriales, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, la Cámara de Comercio Argentina para Emiratos que ganó protagonismo en los últimos años, el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario -que realizará el 30 de abril el Encuentro de Transporte Fluvial-, y un destacado que se diferencia del gobierno nacional: universidades y el Conicet.

Zona estratégica de Santa Fe

También estuvo presente el Ente de la Zona Franca de Villa Constitución, proyecto que en las últimas semanas anunció su activación después de varios años de demora. Hubo una reunión en Cancillería con Diana Mondino, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, el concesionario portuario PTP Group, la estadounidense Nitron, segunda comercializadora de fertilizantes a nivel mundial y usuaria de la zona franca, y el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

No es menor ese encuentro, sobre todo por el proyecto que involucra con otra presencia física a Estados Unidos en la hidrovía más allá de las cerealeras instaladas. PTP Group, originario de San Nicolás, parece haber encontrado resguardo y una conveniente alianza con los norteamericanos, quienes son un llamador de negocios con un aval claro.

Esto no es sólo para la empresa de operaciones portuarias sino también para la provincia, que quiere de una vez por todas explotar la zona franca. Además, la presencia y lupa de la embajada norteamericana en una zona portuaria mirada con ganas por contrabandistas y narcotraficantes parece que da ciertas garantías a las autoridades locales.

El grito

“El Brigadier López peleaba por lo mismo que hoy peleamos nosotros, que tiene que ver con la defensa de los recursos de la provincia de Santa Fe, con cómo nosotros vamos a mirar el desarrollo de un país que claramente es desigual”, se cebó el gobernador y arrimó un grito de batalla. Sin embargo, Milei no registra. Mucho menos las referencias históricas. Su plan es lanzar ofensivas.

Aquel tweet del secretario General del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido –“No jodan que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls”– fue bestial pero indica toda una retórica del pullarismo. A su manera, juntando empresarios y al núcleo productivo, el gobernador también lo dice.

CON INFORMACION DE LETRA P.