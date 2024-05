La crisis por el futuro de Nicolás Posse dejó al descubierto una grieta en el gobierno de Milei

Tras la fiesta del Luna Park, en la que el Presidente Javier Milei presentó con euforia un nuevo libro, se desató bajo sus pies la guerra entra el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con acusaciones cruzadas de errores y deslealtades en la gestión, y un rumor de renuncia de Posse, que fue desmentido por el Gobierno.

Según pudo saber iProfesional, Posse por ahora no se irá, pero quedó en la mira de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y de la misma Pettovello, que responde a la hermana del Presidente. Posse atribuye las versiones de su renuncia a Pettovello y no a Karina.

Crecen los rumores por una eventual renuncia de Nicolás Posse

"Esto es una operación de Sandra que no quiere acatar la gestión de Posse y entra en discusiones, pero Nicolás tiene todo el visto bueno de Milei en todo", señaló un allegado.

En cambio, en otro ministerio aseguraron: "Karina le tira a Posse, porque Milei ya no se lo fuma por inoperante".

En ese contexto, los voceros oficiales admitieron "que son especulaciones y operaciones… ustedes saben bien", pero descartaron que Karina Milei y Pettovello las impulsen, pese a que un funcionario allegado a Posse las atribuyó en forma extraoficial por entero a la titular de Capital Humano.

En otros sectores del Gabinete aseguraron a iProfesional que "Karina le está tirando a Posse porque es Javier Milei que ya no se lo fuma más, porque cometió errores, omisiones y negociaciones en las que no avisó al Presidente y nombró a sus propios amigos". En esas usinas aseguran que, si Karina le puso bolilla negra, tarde o temprano caerá.

La principal disputa entre Posse y Pettovello fue siempre la tensión por los nombramientos del Ministerio de Capital Humano. El jefe del Gabinete demora designaciones de la ministra para ahorrar gastos, pero agiliza las de sus amigos o los funcionarios que le interesan.

Posse ya había tenido problemas con el fugaz ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Le designaba todos los presidentes de las empresas públicas que debía administrar esa cartera con miras a las privatizaciones. Ferraro tenía sus propios nombres y siempre perdía.

Tantas discusiones generó ese problema que finalmente Milei terminó echando a Ferraro con la excusa de filtrar una frase del Presidente en una reunión de Gabinete. Sin embargo, el autor de la filtración no fue Ferraro. Se hicieron revisar los micrófonos del Salón Eva Perón para descartar "pinchaduras".

Todos los ministros tienen problemas con Posse, que tiene la tendencia a copar otras áreas. Para ello, lo asiste el ex brigadier Jorge Jesús Antelo, subsecretario de Estrategia que digitó los nombramientos en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El ministro de Defensa, Luis Petri, se subordinó a Posse, pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resiste aún hoy las injerencias del possismo.

Los allegados a Posse le atribuyen a Pettovello las versiones publicadas en los diarios que decían que era inminente la renuncia del jefe del Gabinete. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, las desmintió: "Son totalmente falsas", dijo. Por ende, Posse tiene vida, al menos por un tiempo.

Pero nadie apuesta a que sea mucho si es que Karina Milei lo puso en la mira. La hermana del Presidente se atribuye el discernimiento de las Fuerzas del Cielo para determinar quién tiene buenas energías o malas cerca de su hermano sin necesidad de recurrir a informantes terrenales.

Posse no estuvo en el Luna Park y se desató la ola de rumores

Las versiones de renuncia de Posse se dispararon por la ausencia del jefe del Gabinete este miércoles por la noche en el Luna Park. Allí, Milei presentó su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", con una larga clase magistral de economía anarco capitalista precedida de un show de rock and roll al grito de Panic Show, el tema de la banda La Renga que eligió para sus presentaciones en vivo.

Sin embargo, Posse presidió este jueves la reunión de Gabinete en la que faltaron el Presidente y varios ministros, tal vez golpeados emocionalmente por el show anterior.

Cerca de Posse descartan el malestar con Milei. "Son especulaciones, desde el inicio Posse acordó con Milei que iba a tener un perfil muy bajo y no iba a participar en ningún espectáculo público", señalo un funcionario possista.

"Estas versiones son de alguien del Gabinete que no está muy cómodo con presentar la gestión y alinearse debajo de Posse. Se opone a que Posse maneje la gestión. Es una mujer…", dijo, enigmático. Acto seguido admitió que se trata de Pettovello. "Sandra le llena la cabeza a Karina. Karina es buena mujer. Sandra también, pero no sé por qué no quiere laburar en equipo con Posse. Es complicadísima".

El funcionario confirmó las versiones que indican que Pettovello tiene fuertes vaivenes emocionales, arranques de llanto y de trato áspero en la intimidad del ministerio.

En cambio, en otros ministerios aseguraron que Milei no quiere hablar más con Posse y que por eso deja que Karina Milei genere versiones en los diarios.

"Le atribuyen a Posse que no toma decisiones, hace cosas que no le comunica a Milei, negocia por su cuenta y no hizo cosas que tenía que hacer para que la ley Bases saliera en el Congreso. La economía no está dando buenas noticias y si Milei tiene que buscar un chivo emisario para echar del gabinete no va a ser Guillermo Francos", dijo un funcionario.

En un contexto económico tenso, Milei necesita brindar señales positivas al mercado

Milei necesita tener logros económicos que no tiene. La promocionada baja de la inflación, luego de haber saltado en cinco meses un 118% acumulada no convence. La esperanza social consiste en que Milei saque un conejo de la galera, pero no hay más medidas que la Ley de Bases, la motosierra, la licuadora y la bicicleta a las empresas de luz y gas.

"La situación se va complicando. La crisis en Misiones se agrava y Patricia Bullrich no enviará a Gendarmería para salvar el Gobierno de Carlos Rovira, el jefe político de Hugo Passalacqua", señalaron en la Casa Rosada a iProfesional.

"No va a legitimar el sistema feudal de Rovira", agregó. Creen que la policía misionera se rebeló contra el ex gobernador.

No se descarta en el Gobierno resolver la intervención federal en caso de conmoción interior en la provincia. "La crisis económica se está replanteando. No hay un puente para pasar el ajuste, no hay Ley Bases, entonces no hay condiciones para levantar el cepo y tampoco habrá inversiones en serio", se preocupó un funcionario.

La estampida del dólar se moderó este jueves, pero la tendencia es a la suba. Cayeron los bonos y las acciones. Las empresas Fiat y Peugeot suspendieron sus actividades por falta de insumos y se agregaron a General Motors. La fábrica Akapol, que produce Voligoma, Plasticola, La Gotita, Poxipol, El Pulpito y otras suspendió personal por 60 días.

A eso se suman el cierre de plantas en La Rioja y Catamarca de Textilcom, con despido de 300 trabajadores, la suspensión de FV de 800 trabajadores; de Acindar 2000 trabajadores, Changomás despidió 150, Whirlpool a 60 y Fate a 100 porque la recesión del ajuste provoca caída de consumo.

La caída de las ventas en los supermercados y mayoristas fue del 10,7% en marzo y del 11,5% en el primer trimestre respecto de 2023. Según el Indec, la economía cayó 8,4% en marzo y 5,4% en el primer trimestre.

Sandra Pettovello continúa el recambio de funcionarios en Capital Humano

Estos números y noticias provocan nerviosismo en el Gobierno. Por añadidura, Santra Pettovello echó este jueves a la subsecretaria de Trabajo, Liliana Archimbal, que será reemplazada por el abogado Martín Huidobro. Ese cargo ya tuvo cuatro recambios en cinco meses.

Eugenia Cortona irá a la subsecretaría de Empleo. Sugestivamente, la Oficina de Prensa del Ministerio no informó el recambio, porque Pettovello pareciera no encontrar el equipo a su medida. Incluso, hay fuertes versiones de que podría renunciar el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Archimbal había reemplazado en abril a Mariana Hortal Sueldo, que a su vez había sustituido en enero a Horacio Pitrau. Huidobro será el cuarto subsecretario.

La semana pasada había renunciado Luis Palomino a la Subsecretaría de Empleo y fue cubierto por Eugenia Cortona. Palomino quedó a cargo de los planes Volver al Trabajo, ex Planes Potenciar Trabajo.

"Posse y Pettovello siempre están en guerra, a ella no le duran los funcionarios, es demasiado complicada. Posse no tiene actitud de hacer las valijas", señaló una fuente oficial. Pero en el mundo libertario todo puede cambiar en un minuto.

* Para www.iprofesional.com