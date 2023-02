El oráculo de José Luis Espert que agita a los mercados: «Me imagino un dólar blue a 500 pesos»

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, manifestó que Argentina va a atravesar una inflación más alta en 2023 con respecto al año pasado y que el dólar blue (hoy en $379) va a llegar a los 500 pesos en diciembre. Por otra parte, Espert vaticinó una recesión anual y pidió que habiliten las pistolas Taser para combatir y controlar la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

“Habrá recesión, caída comparada con el año pasado, vas a tener un fogonazo con el dólar, el blue va a tener un salto y habrá una inflación muy alta”, arremetió Espert en una entrevista para Radio Mitre y agregó: «Me imagino un dólar blue a 500 pesos”. Luego, la nota giró hacia los tópicos relacionados a los de impuestos provinciales y la inseguridad.

“Me preocupa el crecimiento de los narcos en la provincia, acá no hay una decisión política de poner orden. El kirchnerismo políticamente es lo que más cerca esta del delito. Acá hay que armar una DEA con la policía que tenemos especializada y con el resto de las fuerzas. El narco está bajando de Rosario al conurbano de la provincia de Buenos Aires», señaló Espert.

“Mi frase cárcel o bala es la aplicación de la ley y la bala que puede ser la Taser que ahora aparece, cuando siempre fue negada por el kirchnerismo, porque ven la temperatura de la calle y la gente está recontra podrida de la inseguridad», expresó el dirigente político de 61 años que se presentó como a presidente de la Nación en 2019.

“La rebelión fiscal por el no cumplimiento de tasas está avalada por la constitución, la gente no lo sabe a esto. Cuando algunos intendentes no te dan nada por la tasa hay que unirse y no pagar. Si los ciudadanos no reaccionamos los políticos nos van a fumar en pipa”, expresó el Doctor y Master en Economía de la Universidad del CEMA (UCEMA) y Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Lancé mi candidatura para la provincia para sacarla de las manos de las mafias y ponérsela en las manos a la bonaerenses eso puede implicar que vaya solo o acompañado en una gran PASO opositora contra Axel Kicillof como ya lo propuse en 2021. Con Diego Santilli o con Javier Milei podría ir a internas. Para mí la competencia es muy saludable”, concluyó Espert.

* Para www.elintransigente.com