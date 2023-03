Cuenta regresiva para las 10 cuotas en celulares: cuándo finaliza el plan y qué pasará con los precios

Como parte de los nuevos acuerdos de precios que está firmando la Secretaría de Comercio con el objetivo de lograr una desaceleración de la inflación al 3% mensual hacia mediados de año, los celulares también serán incluidos. Por el momento, todavía está vigente el acuerdo anterior pero ya entró en la cuenta regresiva ya que los consumidores tendrán tiempo hasta el 15 de marzo para comprar equipos en 10 cuotas a una tasa de financiación preferencial 48% nominal anual.

En el marco del nuevo acuerdo, lo principal que se modificaría es, precisamente, los valores. El Gobierno está terminando de firmar con las empresas productoras y cadenas de retail el nuevo acuerdo de precios que busca extender hasta junio. “Algunos podrán mantenerse, pero otros aumentarían, estamos en medio del proceso de firma de los acuerdos”, precisaron en Comercio, donde también agregaron además que “algunos modelos pueden rotar”.

Tras el congelamiento de los 72 modelos de celulares de gama media, que tuvo como contrapartida oficial la reincorporación del rubro en el programa Ahora 12 -había sido eliminado en agosto de 2021-, algunas empresas pusieron condiciones para aceptar la firma del nuevo acuerdo de precios, que contempla un sendero de subas de 3,2% mensuales hasta mitad de año. Trascendió que pidieron incluir una cláusula gatillo por si la inflación supera el 5% a partir de ahora. Pero no fue aceptado.

Como la gran mayoría de las empresas de otros sectores, las productoras de celulares se ven casi forzadas a aceptar la firma del acuerdo porque, de esa manera, tienen mayor garantía de que no tendrán inconvenientes con la aprobación de las SIRA (permisos de importación).

En este caso, la necesidad es imperiosa porque si bien el 90% de los celulares que se venden en la Argentina son fabricados en Tierra del Fuego, son altamente dependientes de las piezas importadas. Y si bien es cierto que no siempre los permisos salen al ritmo que las empresas desearían, en el sector aseguran que cuando firmaron el primer acuerdo de precios, a mediados de diciembre, luego el Gobierno cumplió con las aprobaciones.

Los nuevos acuerdos se están firmando y se irán poniendo en marcha a la brevedad, con el sendero de precios mencionado. Cada empresa está presentando su listado de modelos, que en muchos casos son los mismos que ya tenía y en otros no. Pero de lo que no hay dudas es que no estarán incluidos los celulares de alta gama. La escala de precios de los ítems incluidos hasta el momento va desde los $40.000 a los $250.000

Cuando lanzó ese acuerdo, el ministro de Economía, Sergio Massa, había expresado que era un objetivo llegar a vender un millón de celulares al mes. “Es uno de los grandes productos de consumo masivo. Es importante establecer un criterio de precios máximos porque nos permite darle certidumbre a la gente cuando va a hacer una compra”, había dicho el funcionario. ¿Qué pasó finalmente con el programa?

Según datos de la consultora GFK, mientras que en noviembre -antes del comienzo del plan- se vendieron casi 540 mil celulares, en diciembre ese número trepó a 744.000 y en enero 819.000. Según el sector, no sólo influyó el congelamiento de los 72 modelos con las 10 cuotas, sino el hecho de que el rubro fuera reincorporado al programa Ahora 12, por lo que hoy en el mercado se pueden acceder a todos los modelos con algún tipo de financiación preferencial (3,6,10,12).

Este acuerdo se sumará a los que ya el Gobierno concretó con el sector de alimentos y bebidas, calzado, textiles e indumentaria, insumos difundidos, pequeños electrodomésticos, materiales para la construcción, frutas y verduras y carne. En la mayoría de los casos, la decisión fue autorizar un aumento superior para febrero -en los casos de sectores que venían con congelamientos previos- y la pauta del 3,2% de incremento para los meses que vienen hasta junio inclusive.

