El verdadero temor de la amenaza narco y movimientos en Casación

Cuando el viernes pasado las fuerzas de seguridad y oficiales de Justicia llegaron al penal de Rawson para allanar las celdas de los narcotraficantes allí alojados se cortó la luz. Casualidad o no tanto, es una buena metáfora de la oscuridad que rodea todo el combo de violencia, corrupción y drogas que eclosionó en Rosario pero que ha penetrado a todo el sistema. El operativo simultáneo que incluyó las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz no tuvo relación con la balacera y amenaza que sufrió el supermercado perteneciente a la familia política de Lionel Messi. Estaba planeado desde una semana antes y de hecho, estuvo a punto de suspenderse porque la repercusión internacional del episodio podía poner sobre alerta a los narcos que podían intuir que los requisarían. De todas formas, hubo hallazgos de interés.

Fue secuestrado el celular de Leonardo “Pollo” Vinardi, mano derecha de “Guille” Cantero y el de Damián Escobar, a.k.a. “Toro” o “Guampa”. En Rawson, había celdas con boquetes horizontales perfectamente delimitados con el tamaño ideal para que circularan teléfonos. Con el temor a perderlos o la costumbre de cambiarlos, los celulares están vacíos. Lo relevante fue la incautación de anotaciones con números telefónicos sin nombre. Los están cruzando para ver a quiénes pertenecen. Hoy, el principal negocio de Cantero no gira en torno a la venta de drogas, sino al control del territorio en Santa Fe para extorsionar. Para eso se valen de la violencia. Es una de las hipótesis que se barajan en la amenaza a los Messi. En Santa Fe, el Ministerio Público Fiscal tiene una “unidad fiscal de balaceras” que se encarga específicamente de investigarlas. La mayoría tienen relación directa a extorsiones.

En el mundo judicial la amenaza narco es hace varios años el tema principal de preocupación. Fue eje de un cónclave de la Corte Suprema el año pasado pero también en las alertas que fiscales le vienen haciendo al poder político de distintos colores acerca de cómo –desde las cárceles federales- los capos siguen manejando sus organizaciones con displicencia de las autoridades ni alertas desde inteligencia penitenciaria. Desde la balacera a Marcos Paz el temor es que el paso siguiente sea tener como blanco a los investigadores que, en soledad, tratan de desentrañar una maraña que involucra a las fuerzas de seguridad, a la política y a las estructuras de poder. A eso se suma las guerras que se intuyen por los liderazgos de quienes ya están presos.

Además, hay un giro en los perfiles: Los Monos, los más rústicos y hasta en declive mutaron sus negocios y hasta arriendan territorios para que otras bandas vendan; la contracara, Esteban Lindor Alvarado cuyo poder en el mundo del narcotráfico está intacto y su efectividad en los atentados ha sido quirúrgica y más intimidante todavía. La sofisticación se ejemplifica con el procesamiento de Gustavo Shanahan, un conocido financista de Rosario acusado de narcolavado. Shanahan operaba la “cueva” más importante de la ciudad pero había sido durante una década el director de la Terminal Puerto Rosario y es un desarrollador inmobiliario. Lo vinculan a ser el cambista del tercer narco en relevancia, el “Peruano” Branton. La devaluación argentina generó una paradoja: en el sur de Bolivia se podía comprar droga en pesos pero ahora se debe cambiar a dólares. Seguimientos a la cueva de Shanahan derivaron en un allanamiento donde se encontraron $32 millones. Lo acusaron de financiar al narco. Patricio Carey, otro alto ejecutivo en una financiera reconocida tenía a otro capo entre sus clientes. El nuevo esquema involucra más a escribanos, empresarios y hombres de negocios aparentemente lícitos. Es mucho más complejo.

La reacción de la política (sobre todo al ver a Messi como blanco) fue desesperada. Aunque bien orientada, no resuelve la urgencia. Es verdad que el diseño judicial está incompleto en Santa Fe con vacantes y poca distribución pero los concursos para completarlos pueden llegar a dilatarse por años. La implementación del sistema acusatorio puede incidir pero hay un problema de base: las fuerzas policiales generan el principal insumo para las causas federales pero las engordan con un 37% dirigidas a consumidores y no a la oferta. También participan. El subjefe de la policía vivía en un lujoso departamento de Alvarado. El exjefe de Drogas Alejandro Druetta durante la gestión de Maximiliano Pullaro resultó condenado como proveedor de estupefacientes. Para un acto de sicariato utilizaron un arma perteneciente a un gendarme de Corrientes que al día de hoy no puede explicar cómo llegó su arma allí. Ejemplos.

Hay un Tribunal Oral Federal creado pero vacante. Lo increíble es que a la fecha dos de los pliegos de candidatos duermen en el Senado. La terna para la fiscalía federal N°1 aguarda en el escritorio de Alberto Fernández. La otra trampa es culpabilizar de todo a la llamada “desfederalización” que delega en las fuerzas provinciales las investigaciones. Hay sitios donde no hay presencia de fuerzas federales o desplazarlas sería inútil. La creación de fiscalías es un plan a mediano o largo plazo.

El firmamento narco apuntaba a tener otra estrella de la magnitud de Cantero o Alvarado en Fabián Pelozo que “bajaba” la droga desde Salta. Cayó como responsable de haber organizado un triple homicidio ocurrido en un casamiento contra un competidor. Los investigadores creen que neutralizaron su crecimiento.

Mientras todo esto ocurría, la Cámara Federal de Casación Penal estaba abocada a una cuestión mucho más doméstica pero que tiene relación. A instancias de su presidenta, Ana María Figueroa se dividieron el país en cinco zonas para tener incidencia en superintendencia sobre los tribunales. La idea es interactuar con las regiones y trasladar el acuerdo presencial de forma itinerante una vez por mes para mostrar apoyo, músculo y un mimo para las jurisdicciones del interior. Quedó distribuido así: Figueroa a cargo de la región centro (CABA, AMBA, Córdoba y Santa Fe); no sin tironeos, Daniel Petrone quedó con Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca; NOA fue para Gustavo Hornos con Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero; NEA para Guillermo Yacobucci con corrientes, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos; y Patagonia a cargo de Mariano Borinsky, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Pero lo interesante es que también reactivaron comisiones. Para Hornos recuperaron una ambicionaba, y que ahora está en plena ebullición: la de cárceles. También hay una que tendrá relevancia que es la de gestión, cuyo objetivo se vincula con la implementación del Código Procesal Penal. De todas formas, por los pasillos hubo tiempo para circular una nota de repudio al discurso del Presidente en la Asamblea Legislativa. Muchos de los camaristas se negaron. No porque no tuvieran ganas, sino porque intuyen que podrían recibir un caso. En esa lista preventiva incluyen incidentes que pueden terminar en Casación en los casos del atentado contra Cristina de Kirchner pero también en el de Lago Escondido, donde el imán de Comodoro Py puede activarse más temprano que tarde. Mientras tanto, es probable que Figueroa regrese con un mensaje papal para la Justicia. A fines de mes tiene previsto visitar al papa Francisco en Roma en el marco de un seminario de Trata y un contacto con la Corte Internacional.

El verdadero -e insólito- problema se da con la situación del camarista Eduardo Riggi. El 16 de febrero cumplió 75 años. Estaba de licencia. El lunes pasado regresó y presentó su renuncia. Pero su caso quedará en los anaqueles. También había pedido su reválida por 5 años. El Gobierno hizo silencio. Como se dice en diplomacia, la no respuesta es una respuesta. Sin embargo, en Justicia hoy tienen dos papeles. La reválida y la renuncia, presentada después de que se cumpliera el plazo límite. Pero en lo formal, se creó una paradoja. Para acceder a la jubilación, la renuncia debe estar aceptada y el Consejo de la Magistratura debe emitir un certificado de que no existen causas en trámite para que formalmente Casación pueda afirmar que existe una vacante en el tribunal y se llame a concurso. Ese papeleo está pendiente por lo que técnicamente Riggi no está más pero su lugar no puede ser reemplazado. Después empezará la tómbola para ver quién subroga. Por ahora, es un limbo.

El primer destino que tiene previsto Casación en sus reuniones itinerantes es Rosario. En breve se fijará fecha.

* Para www.ambito.com