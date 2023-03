Por la ola de calor se suspendió CRAR-Lasalle

Este sábado debía disputarse la segunda fecha del torneo de segunda división del TRL, que iba a significar el primer partido de local para el Círculo Rafaelino de Rugby. Sin embargo, ante la ola de calor que afecta a gran parte del país, la Unión Santafesina en la tarde de ayer recomendó iniciar la jornada a las 18 horas.

De ser así, la jornada iba a prolongarse demasiado por los tres encuentros (pre-reserva, reserva y primera), y la luz artificial en muchos clubes no es la ideal, se decidió suspender la jornada.

La fecha, la 2° del calendario se recuperará posiblemente en la ventana de semana santa.

El club rfaelino debía recibir a las 16 a La Salle de Santa Fe, mientras que a las 14.15 se iban a medir en Reserva (Diego Costas) y a las 12.30 en pre-reserva.

Los partidos que fueron suspendidos son: CRAR vs. La Salle, Fernando De Feo; Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara, Carlos Perrone; Alma Juniors vs. Logaritmo, Fabián Prats y Los Caranchos vs. Provincial, Pablo Belén. Libre quedaba Universitario de Santa Fe.

Si hubo acción en Venado Tuerto y Rosario. En el primero, Tilcara no pudo con Jockey y fue derrotado por 31 a 13, por su parte, en el parque de la Independencia, Caranchos superó a Provincial de Rosario por 41 a 22.

Las posiciones:: Jockey de Venado Tuerto y Caranchos 10; CRAR 5; Alma Juniors 4; Provincial, Tilcara, La Salle y Universitario de Santa Fe 0.

De ésta manera, el CRAR se presentará el próximo sábado por la tercera jornada visitando a Provincial de Rosario.

Fuente: Radio Rafaela