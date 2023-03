La Justicia ordenó la liberación de Ricardo Jaime

La Justicia decidió la liberación del ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime. El ex funcionario estaba preso en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once desde 2016, por la que fue condenado a una pena de 8 años de prisión,

La decisión del Tribunal Oral Federal 7 tiene que ver con la recaída en el estado de salud de Jaime. Esto hizo que cambie su situación respecto a la detención que ordenó la Justicia.

"Con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”, argumentó en su fallo el juez Méndez Signori.

La excarcelación se haría efectiva el 18 de marzo. Pero deberá cumplir con una serie de condiciones, según indica el fallo. Una de ellas es "la promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación"

Jaime también fue procesado por otras cuatro causas de corrupción, entre ellas enriquecimiento ilícito y la compra de vagones. Con esta excarcelación el ex secretario de Transporte dejaría de ser el único ex funcionario del kirchnerimo preso por corrupción.

