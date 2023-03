La drástica medida que propone Cavallo para solucionar la crisis del dólar y la inflación

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo llevó adelante un diagnóstico de la economía argentina actual y detalló algunas de las reformas que llevaría adelante para rencausar el rumbo, tras registrarse una inflación de de más del 100% anual.

El funcionario del gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem expuso en la última reunión del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

¿Qué propone Cavallo para terminar la crisis del dólar y la inflación?

En esta línea, Cavallo sostuvo: "Eliminar la inflación es una precondición para poder resolver los demás problemas", y explicó que también es necesario eliminar el déficit y abrir la economía, pero aclaró que debe hacerse en un marco de estabilidad para poder "ir implementando las reformas de fondo que necesita la Argentina".

A su vez, defendió una de las medidas más polémicas que se tomaron durante su gestión: el plan de Convertibilidad. "En la década del 90 pudimos hacer todas las reformas que se hicieron porque con la convertibilidad encontramos la forma de crear un clima de estabilidad y previsibilidad para los que tenían que formular el presupuesto nacional, en las provincias y municipios y para las empresas que tenían que hacer cálculo económico y tomar sus decisiones de inversión y de producción", recordó.

Sobre un eventual sistema bimonetario, el exfuncionario sostuvo que debería ponerse en marcha. "Comencemos con la idea del sistema bimonetario", pero "no como lo entiende la vicepresidenta", que busca que la gente no utilice el dólar. dijo y advirtió: "Eso es una utopía. A la gente no le vas a poder prohibir, mientras haya inflación, que trate de proteger sus ahorros. Y sabe que la práctica sencilla es ahorrando en dólares o en activos que estén dolarizados y que sean seguros".

"Se puede pensar en un régimen como la convertibilidad y, si no se logra convencer a la gente que ahora con respaldo de una moneda patrón va a funcionar la convertibilidad, a lo mejor es imprescindible ir a una dolarización, pero nada de eso se puede decidir de antemano. Se va a poder decidir dependiendo de la circunstancia y de la actitud de la gente y de la capacidad de persuasión y convencimiento que tenga el nuevo Gobierno y el equipo", concluyó.

La dura advertencia del Financial Times

La información oficial brindada esta semana confirmó que la inflación fue de 6,6% en febrero, un dato aun peor que el de enero (6%) y un baldazo de agua fría luego de la desaceleración inflacionaria que se había visto en noviembre (4,9%) y diciembre (5,1%). Por tal motivo, el prestigioso periódico británico The Financial Times (FT) advirtió que "la hiperinflación argentina está lista para florecer".

Según el análisis la publicación británica, la Argentina "se encuentra sumida en otra crisis, pero hay oportunidades tentadoras en el horizonte".

"Expresar optimismo sobre Argentina puede parecer una locura. La inflación supera el 100 por ciento anual, el Gobierno se financia a sí mismo imprimiendo dinero y los controles de cambio paralizantes significan que un dólar del mercado negro vale casi el doble de la tasa oficial. Aislado de los mercados internacionales después de su noveno incumplimiento en 2020 y sufriendo una severa sequía, el exportador de alimentos de América del Sur podría caer este año en una hiperinflación o incluso en un colapso económico. Sin embargo, mire un poco más lejos y verá una tentadora serie de oportunidades. Estos, junto con un nuevo gobierno en octubre, podrían ofrecer a Argentina su mejor oportunidad en una generación", detalló el Financial Times.

Con información de www.iprofesional.com