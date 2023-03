La boda del año: Lizy Tagliani mostró el vestido de novia que lucirá el 23 de marzo

La cita es a las 15 horas en el atelier de Pablo Ramírez y todos estamos muy emocionados: GENTE será el único medio que participará de la prueba del vestido de novia que Lizy Tagliani lucirá en su boda. Mientras la productora y el fotógrafo eligen los espacios más luminosos para realizar la producción y videos, Ramírez ayuda a Lizy a vestirse, acomoda el tul de su tocado y define qué joyas son las más adecuadas para su diseño. Ella se ríe, bromea y canta: “Blanca y radiante va la noviaaaaaaa”.

A menos de 48 horas de la boda, la conductora de “Got a talent” -el nuevo reality show de Telefe- está muy relajada y contenta que es imposible dudar de lo que dice: “Estoy tan feliz con mi casamiento que nada me estresa: disfruto de cada uno de los preparativos porque quiero, además, conservarlos en mi memoria”.

Lizy Tagliani está realmente radiante con su vestido de raso blanco -una túnica con escote bote, lazo y mangas cortas- y posa frente a un enorme espejo con su gran sonrisa.

“Antes que nada te voy a confesar algo: éste es el segundo vestido que llevaré en la fiesta, el primero no lo puedo mostrar…. ¡Mirá si lo ve Sebas antes de la boda y me trae mala suerte!”, explica entre risas.

-Bueno, igual, es tu vestido de novia porque lo vas a usar el 23 de marzo

-Si…. ¡Claro! Al principio yo quería llevar toda la noche el mismo vestido, sin cambiarme, pero Pablo (Ramírez) me dijo: “Es necesario que tengas una segunda opción, bien cómoda y práctica” y me convenció con esta lindísima túnica.

- Entiendo que no nos muestres el vestido con el que vas a llegar al altar pero, al menos, ¿podés describirnos cómo es?

Lizy Tagliani: Eso es mejor que lo cuente Pablo, el creador del diseño

Pablo Ramírez: Cuando me senté a imaginarlo pensé mucho en su personalidad: ella es rebelde y arriesgada y quería que esos rasgos se reflejen en la pieza. También busqué algo elegante, sofisticado, glamoroso y creo que lo logré. Está confeccionado en un raso japonés de seda, es un vestido súper importante y femenino, tiene mis líneas y es muy favorecedor.

-¿Lizy es una novia exigente?

Pablo Ramírez: Es una novia que se entrega y eso es clave: confió en mi y me dejó trabajar en libertad asi que fue un placer diseñarlo. Lizy es un persona que nunca se siente condicionada por el lugar o la ocasión: ella siempre hace lo que quiere con total espontaneidad y creo que -precisamente esta característica de su personalidad- la convierte en alguien tan querible: todos lo amamos.

Lizy Tagliani: Ay, tonto… Me vas a hacer llorar. ¿Sabés qué me gustó mucho a mi del vestido cuando me lo probé por primera vez? Sentí que no se me pegaba al cuerpo, todo lo contrario, se movía conmigo y me acompañaba cuando caminaba o daba una vuelta, sin arrugarse ni incomodarme. Me recordó al vestido de Lady Di: cuando vi la boda de ella (en 1981) me sorprendió que el vestido se desplazaba con ella, era liviano y no parecía “disfrazada”. Yo siento algo parecido con el mío.

Pablo Ramírez: es que yo diseño mucho vestuario teatral y eso es ropa de trabajo: la actriz tiene que estar elegante, imponente -en algunos casos- pero siempre muy a gusto porque va a usar el mismo vestido, todos los días, durante muchos meses. Y no es simple pensar en algo cómodo elegante porque, si sólo se tratara de eso, todos iríamos por la vida con calzas y remeras. El look menos agraciado del mundo.

Un vestido rebelde, como Lizy Tagliani

-¿Podemos decir que lo tuyo con el vestido de novia que diseñó Pablo Ramírez fue amor a primera vista, Lizy?

- Si, fue amor a primera vista. En realidad, te voy a dar un dato importante: el vestido no es todo blanco, tiene un detalle de color. Pablo me ofreció las dos propuestas: una opción en blanco total y la segunda -que era la que más le gustaba él y cómo había concebido la prenda- con detalles de color. Obvio que elegí la segunda porque es la original, es el vestido que él realmente pensó para mi, y yo quiero que él también se luzca en mi fiesta porque es un persona a la que admiro enormemente.

-¿Sentiste que esta segunda opción te representaba más?

-Totalmente. Es un vestido como yo: parece pero no es (Se ríe). Me gustó también la forma en que Pablo lo definió: es un vestido rebelde, como yo. Nosotros somos amigos desde hace muchos años y sabía que él iba a interpretarme bien a la hora de diseñarlo, no había chances de que eligiera algo que no fuera fiel a mi estilo. Pero, además, desde el primer día tuvimos una conexión especial que realmente me impactó y en lo que no puedo dejar de pensar.

-¿Qué pasó?

-Vine a la primera prueba del vestido, súper emocionada, y me dijo: “Te espero con una canción que pensé especialmente para vos”. En el atelier sonaba “Alma mía”, de Libertad Lamarque, la cantante favorita de mi madre. Pero te aseguro que Pablo no sabía que mi mamá era fanática de ella. ¿Cómo se le ocurrió ese tema para mi? ¡No tengo idea! Yo crecí escuchando todas sus canciones.

-De alguna forma tu mamá estuvo presente en ese momento tan importante de tu vida

-Tal cual… ¿Y sabés que es algo que me ocurre cada vez más seguido? Todo el tiempo recibo mensajes ella: en cada paso que doy está su presencia. Es hermoso sentir su compañía todo el tiempo.

