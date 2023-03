Aníbal Fernández: "Alberto Fernández le gana unas PASO a Cristina Kirchner"

La escalada de violencia en Rosario volvió a poner en debate la gestión de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el paso de las semanas y su extensa trayectoria dentro del Partido Justicialista lo convierten en una voz autorizada para opinar del armado del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023, cuyo cierre de listas está dispuesto para el 24 de junio.

“En mi visión, sigo sosteniendo que el candidato tiene que ser Alberto. Y si del otro lado, el candidato que se presenta es Cristina, veremos una elección para alquilar balcones, seguramente exhibirá lo mejor que tenemos”, señaló el ministro y analizó: “si Cristina le gana a Alberto, ¿quién duda de que va a ser la próxima presidenta de los argentinos? Y de la misma forma, si Alberto le gana a Cristina, ¿quién duda de que va a ser el próximo presidente de los argentinos? Más claro, imposible”.

Posteriormente, Aníbal Fernández dijo: "Yo estoy convencido de que Alberto gana". En ese sentido, se refirió a las declaraciones de dirigentes referenciados con La Cámpora, sosteniendo que “van a tener que ir a una PASO, no hay vuelta de hoja en eso”. “Siempre creí que las soluciones salen de la discusión política, no del dedo de nadie ni de la lapicera en manos de tipos que nunca ganaron una elección y no tienen legitimación para poder hacerlo”, añadió.

Aunque consideró que "no siento que haya tanta interna", apuntó que "hay tipos que nunca ganaron una elección y quieren venir a poner nombres". En sus declaraciones en Radio 10, agregó que "ninguno de los que se autodenominan conductores de la orga, jefes y jefes de jefes, ninguno saltó a decir ‘che, dejá de joder con eso, no insultes al divino botón’. Como nadie dice nada, tengo que inferir que lo mandaron a decir esas cosas”.

"Estoy viendo que La Cámpora está poniendo palos en la rueda. Yo insisto que el presidente tendría que ser Alberto", concluyó. Finalmente, postuló que “todos ellos son los que agarraron la lapicera y eligieron a sus candidatos en todos lados, ¿con qué legitimación? ¿A quién ganaron unas elecciones? No estoy de acuerdo con callarme la boca”.

Con información de www.ambito.com