Lo Celso recordó el momento en el que le confirmaron que se perdía al Mundial: “Lo único que hacía era llorar”

Giovani Lo Celso se perfilaba como uno de los titulares de la Selección argentina para el Mundial Qatar 2022. Su nivel era tan alto que se había convertido en una pieza clave para Lionel Scaloni. Pero todo cambió de un momento a otro: una dura lesión lo dejó afuera de la máxima cita del fútbol.

El desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha no le permitió jugar el Mundial. Su lesión ocurrió menos de tres semanas antes de que comenzara Qatar 2022, por lo que no había margen para nada. Y así fue que quedó apartado de la convocatoria. Un momento difícil de describir.

Ahora, que ya volvió a vestir la camiseta Selección y con el título conseguido por sus compañeros en el Mundial, Lo Celso revivió ese duro instante en el que le confirmaron que no iba a poder jugar en Qatar.

“Cuando me enteré de que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, estuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño. Pero bueno, la vida te da y te quita, después me dio el nacimiento de mi hija”, detalló Lo Celso.

“Resignaba todo por jugar el Mundial. Si era por mí iba al Mundial en una pierna. Pero la vida me lo puso así, tenía que operarme, tenía muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón de mi casa y vi que (los jugadores de la Selección) habían salido con una pancarta, me puse a llorar solo. Eternamente agradecido con mis compañeros”, continuó.

Luego mostró su alegría por estar de nuevo en la Selección argentina. “Fue un momento muy emocionante para mí volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas. Volver a disfrutar con mis compañeros dentro de la cancha después de una lesión larga. Traté de disfrutarlo al máximo, otra vez con el grupo, con el equipo, con la gente”.

Fuente: TN