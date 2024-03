Lionel Messi, descartado para el próximo partido del Inter Miami

Luego de perderse la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, está confirmado que Lionel Messi no estará en el próximo partido del Inter Miami, que se disputará el próximo sábado a partir de las 20:30 horas ante New York FC.

Y es que así lo confirmó Javier Morales, asistente del técnico Gerardo Tata Martino, en conferencia de prensa, expresando qué el argentino "está trabajando con los fisioterapeutas, pero está descartado para mañana. No va a estar disponible, pero intentaremos hacer lo mejor para que esté en el próximo. Está trabajando con el cuerpo médico, trataremos de que llegue al próximo partido".

Cabe recordar que el mejor jugador del mundo sufrió una pequeña lesión en el isquiotibial de su pierna derecha en el duelo del Inter Miami ante el Nashville por la Concacaf Champions Cup, encuentro del cual salió a los cinco minutos del segundo tiempo.

Desde ese entonces, la Pulga no estuvo presente en los duelos de las Garzas ante el DC United y en la durísima derrota por 4 a 0 contra el New York Red Bull. Además, no participó de los duelos amistosos de Argentina ante El Salvador y Costa Rica.

Ahora que Messi se encuentra descartado para el partido del sábado, la prioridad del director técnico Martino es que llegue en buenas condiciones al cruce de ida de los cuartos de final de la Concachampions ante el Monterrey de México, encuentro que se disputará el próximo lunes en Miami.

Fuente: 442