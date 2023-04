Mauricio Macri cuestionó la decisión de Rodríguez Larreta: “Qué profunda desilusión”

El ex presidente Mauricio Macri rechazó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones porteñas. “Qué profunda desilusión”, tuiteó. Usó como base un posteo realizado anteriormente por María Eugenia Vidal, que también se opone a la jugada del jefe de Gobierno porteño.

La diputada nacional se había expresado en duros términos: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este”. “No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo, somos el cambio o no somos nada”, había escrito Vidal.

Rodríguez Larreta confirmó este mediodía que los porteños tendrán elecciones concurrentes. Esto significa que un mismo día votarán cargos nacionales -entre ellos Presidente- y locales -entre ellos jefe de Gobierno- con dos sistemas electorales diferentes. Los cargos nacionales se elegirán con la boleta de papel tradicional y los representantes de la Ciudad con boleta única electrónica. La decisión implica además que habrá dos padrones y dos mesas de votación distintas para los electores de CABA.

El anuncio generó críticas del ex presidente Macri y de la ex gobernadora bonaerense Vidal -entre otros- porque consideran que la determinación podría favorecer las chances electorales del radicalismo, que llevará como candidato a jefe de Gobierno a Martín Lousteau, y no tenía un postulante presidencial fuerte para “atar” a su papeleta, en desmedro del PRO, que gobierna CABA desde 2007.

Rodríguez Larreta dice en público que apoyará a un postulante de su partido. Hasta el momento están anotados en esa carrera Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña. En el video difundido este mediodía, el alcalde dijo que planea llegar con sólo un candidato de su espacio a las PASO para que enfrente mano a mano a Lousteau. En privado dice ante sus allegados que no le disgustaría una victoria del radicalismo si eso le augura un triunfo en su aventura presidencialista. El resultado de la estrategia se verá recién en noviembre, una vez resuelto el balotaje.

La Coalición Cívica de Elisa Carrió, que apoya la postulación de Fernán Quirós, respaldó la estrategia larretista. “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para elección de nuestros representantes: Boleta Única. Usar este mecanismo es reafirmar nuestra autonomía”, aseguró el diputado Maximiliano Ferraro.

Ayer Macri había anticipado objeciones en duros términos a la idea de Rodríguez Larreta. Sus adversarios, principalmente en el radicalismo porteño, no tardaron en señalarle su falta de coherencia, dado que en los años 2015 y 2019, el propio Macri se expresó, casi con la misma vehemencia, en favor del sistema que anunciará hoy Larreta.

