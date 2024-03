Cococcioni: "No vamos a ceder a las amenazas, iremos a fondo contra las mafias que operan desde las cárceles"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que la balacera sobre dos colectivos que trasladaban a personal del Servicio Penitenciario de la provincia durante el último fin de semana en la zona norte de Rosario, fue una reacción al endurecimiento de los controles en las cárceles, especialmente sobre los presos de alto perfil.

"El lineamiento político que nos ha impuesto nuestro gobernador Maximiliano Pullaro es ir a fondo contra las mafias que operan desde el interior de las cárceles. Obviamente, esto trae repercusiones, pero no vamos a ceder ante las amenazas", marcó Cococcioni desde los estudios de CyD Litoral.

El funcionario resaltó la decisión de restituir el régimen de reclusos de alto perfil a partir del respaldo jurídico otorgado por la nueva Ley de Ejecución de la Pena que fue impulsada por el Ejecutivo y que la Legislatura aprobó con celeridad y de manera casi unánime el pasado mes de diciembre.

En ese sentido, detalló el accionar que los agentes penitenciarios realizan en el control de estos reclusos, mediante la sistematización de requisas sorpresivas en los penales provinciales y rigurosidad en las visitas que reciben los internos.

"Imagínense que las bandas de narcotraficantes y sicarios podían recibir visitas de hasta 10 horas de toda la familia, amigos y allegados donde podían entrarles cuantos bienes y objetos quisieran; y además paseaban por centros de salud y tribunales cada vez que le dolía la cabeza o una muela. Ahora, el recluso de alto perfil tiene una visita solo de 30 minutos con un blindex de por medio, sin contacto físico, y con la prohibición de ingresar objetos o mercaderías. Además, las requisas se realizan no solo con mayor frecuencia sino con más intensidad, algo que con nuestras directivas cambió diametralmente: antes había que tener cuidado si se rompía algo porque un preso los podía denunciar, mientras que ahora tienen indicado ir a fondo contra el contrabando y ser muy rigurosos en el control de las visitas en cuanto al ingreso de elementos prohibidos", detalló Cococcioni.

Asimismo, el titular de Seguridad se refirió también a la imputación sobre un grupo de efectivos policiales por haber plantado armas para desviar el curso investigativo en un hecho sobre balaceras y amenazas a funcionarios de gobierno. "Así como respaldamos al policía cuando hace su trabajo, en este caso nos manifestamos con toda la contundencia de la ley sobre quienes se corrompen vistiendo el uniforme", manifestó.

Acciones contra el narcotráfico en Rosario

-¿Qué evaluación hace el gobierno provincial sobre los números expuestos por el Ministerio de Seguridad de la

Nación sobre el funcionamiento del Plan Bandera en Rosario?

-Somos cautelosos de las estadísticas que marcan un descenso en los homicidios. El dato es objetivamente correcto, no solo en los dos cuadrantes en los que se ejecuta el Plan Bandera con presencia de la fuerza federales en Rosario, sino también en toda la ciudad de Santa Fe y en toda la provincia. Pero nosotros preferimos tomar un tiempo mayor para que se consolide una tendencia y poder hacer una evaluación de resultados de gestión. Por otra parte, no olvidarnos de que el homicidio es una variable clara de digestión pero también hay otras como los delitos predatorios, de gente que a lo mejor en su barrio no escucha tiros a la madrugada pero se siente insegura igual al salir de su casa porque le roban el celular, la billetera o el auto. Si bien esos delitos aparentemente son menores también tenemos que ocuparnos, porque es lo que hace la vida invivible.

-Otra forma de atacar el delito ha sido el derribo de los búnkers de drogas. ¿Esta acción está circunscripta únicamente a la ciudad de Rosario o está previsto que se extienda a otros sectores de la provincia?

-La ley prevé una intervención estratégica en las ciudades de Rosario y Santa Fe porque son las áreas de mayor complejidad, a través de una unidad especial de la Fiscalía. En el resto de la provincia el objetivo también es intervenir el punto de venta, deteniendo a los responsables, y para eso nos encontramos en una etapa de investigación y recepción de las denuncias de vecinos. En Rosario fueron las primeras intervenciones porque se dieron en el marco de investigaciones previas que venía llevando adelante la Fiscalía y que se aceleraron a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico. Pero esta es una política que se está trabajando para toda la provincia de Santa Fe.

Inseguridad en la ciudad de Santa Fe

-Hoy, en el departamento La Capital, ¿cuál es el delito que enciende luces de alarma y moviliza los operativos de intervención focalizada?

-La ciudad de Santa Fe tiene la característica de que tiene una gran diversidad de situaciones. Este domingo estuvimos recorriendo la intervención focalizada del barrio San Lorenzo, donde se está llevando a cabo un trabajo muy importante, porque hay que desactivar hechos que se produjeron en muy poco tiempo de heridos con armas de fuego y homicidios, por lo que esperamos que esta tarea produzca efecto en los próximos meses. También tenemos otros lugares en la ciudad que vamos a intervenir y que no se trata solo de barrios carenciados como a veces se estigmatiza sino que hay barrios incluso en la zona del macrocentro donde tenemos muchísimos problemas de seguridad por delitos aparentemente menores pero que causan daño a la sociedad.

-También estamos viendo un aumento de robos de cables, griferías, medidores, especialmente en establecimientos educativos. ¿A qué le atribuyen el crecimiento de estos hechos?

-Hay una realidad innegable que es la situación económica y que tal vez hace que mucha gente se vea en una situación más complicada y opte por volcarse al delito, pero también lo entendemos y así lo estamos trabajando con la Fiscalía, por ejemplo con controles sobre chatarrerías y reducidores, porque atrás de estos hechos aparentemente aislados hay un mercado ilegal que implica un daño a la comunidad. En ese sentido, también estamos yendo sobre lo que es focalizar en el origen económico de algunos delitos predatorios que tienen una fuente en común.

Licitaciones con problemas de mercado

El titular de Seguridad detalló el estado de situación de los vehículos de la fuerza de seguridad santafesina. "Hemos reparado 250 patrulleros desde el inicio de gestión y ahora estamos extendiendo las reparaciones a través de una empresa tercerizada buscando ser más rápidos en el diagnóstico de la flota, porque el informe de la gestión saliente fue terriblemente inexacto".

Por otra parte, señaló que si bien el gobierno considera "de urgente necesidad" la renovación de vehículos tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario, la gestión enfrenta dificultades en el procedimiento de compra debido al grave contexto económico nacional.

"La Provincia tiene la determinación de que la seguridad es una prioridad, pero hay una dificultad tal vez propia del mercado automotriz que no escapa de la situación económica general que atraviesa la Argentina. Tenemos los recursos para comprar mil patrulleros mañana, pero el problema es que no hay nadie que nos haga la entrega inmediata. Así que se están evaluando alternativas dentro de lo que el mercado puede ofrecer. Pero muy pronto vamos a estar equipando a la Policía de Santa Fe con los elementos que se necesitan", precisó Cococcioni.

