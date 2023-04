Aníbal, Napoleón y la interna del Frente de Todos otra vez en llamas

"Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error". La frase se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Al parecer, en el Gobierno nadie la leyó o tal vez no recuerdan haberla escuchado. O simplemente no les pareció importante tenerla en cuenta. Lo cierto es que mientras en Juntos por el Cambio las internas estaban en llamas, el Gobierno eligió no guardar silencio. Y las palabras atemorizantes que lanzó el ministro Aníbal Fernández sobre cómo las calles estarían “regadas de sangre y muertos” si gana la oposición no sólo pusieron a la coalición gobernante en el ojo de la tormenta, sino que hicieron revivir con más fuerza las internas del Frente de Todos de cara a las PASO.

“Las calles van a estar regadas de sangre y muertos si la oposición gana las elecciones”, dijo Aníbal Fernández en un claro intento de instalar un clima de miedo de cara a las elecciones de octubre. Luego, lejos de rectificar sus dichos, los profundizó: “Van a lastimar mucha gente y lo que yo hago es llamar la atención, no estoy tratando de generar pánico, cuento lo que yo vi y lo que Milei ofrece. Su propuesta es dinamitar todo”.

Fue un desliz del ministro de Seguridad hablar cuando al Gobierno le convenía mantenerse en silencio aprovechando el tremendo ruido que estalló esta semana en la vereda de enfrente? Nada parece indicar que haya sido así. Si hubiera sido un accidente, las declaraciones de Aníbal no hubiesen sido apoyadas y reforzadas por el propio jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien aseguró que si los candidatos de Juntos por el Cambio o Javier Milei resultan electos “van a duplicar la pobreza y los indicadores de inflación”. O por Gabriela Cerruti —la portavoz presidencial— que aseguró que “no lo hubiera dicho como Aníbal pero quienes anuncian tempestades son ellos” por la oposición.

Mientras tantos, en los despachos de la Casa Rosada la interna y las versiones cruzadas sobre cómo serán las candidaturas de cara a las PASO volvieron a estar a la orden del día. Atrás quedaron los primeros días de la semana en los que disfrutaban del silencio y de observar cómo en Juntos por el Cambio se peleaban, mientras ellos gozaban de cierta tranquilidad. Al volver a estar en el centro de la escena, volvieron las intrigas, los recelos y las versiones sobre traiciones de un lado y del otro.

Los nombres que con mayor firmeza continúan en danza son los de Daniel Scioli y el de Eduardo “Wado” de Pedro, quien ya recorre el país en carácter de candidato. Y no se descarta —aunque después de la inflación del 7,7% de marzo parece más difícil— que Sergio Massa compita también para ser el candidato de la coalición gobernante. .

“Scioli ya se lanzó y son muchas las versiones que se escuchan: que sería el vice de Alberto o que Alberto sería vice suyo, que el Presidente le sugirió que ponga a María Emilia Soria como compañera de formula”, dijo un veterano dirigente del PJ. Sin embargo, lo cierto es que esta semana el embajador en Brasil se mostró con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ferviente militante de Cristina Kirchner y que no hace nada sin contar con el apoyo de Máximo Kirchner.

Por su parte, Wado de Pedro dejó bien en claro que está anotado en la carrera presidencial. Yo voy a hacer lo que Cristina, los gobernadores, los intendentes, la militancia y todo el espacio considera más conveniente, puedo estar pegando carteles o puedo ser candidato”, aseguró el ministro del Interior, quien parece ser el más dispuesto a ser ungido por la vicepresidenta como su candidato elegido.

Al parecer, también Massa estaría en la misma sintonía. Claro que para ser candidato el ministro de Economía le pide a cambio a Cristina Kirchner una buena cantidad de cargos en las listas. Y ella no parece estar decidida aún a cederle todo, en especial considerando que el titular de la cartera económica tiene sobre sus hombros el peso del 7,7% de inflación de marzo. Pero él sí se mantiene el silencio sobre las implicancias políticas de sus adversarios. Podría decirse que Massa sí leyó a Napoleón, o tal vez sus preocupaciones por la marcha de la economía no le dan respiro.

* Para www.diariopopular.com.ar